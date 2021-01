Basket. Verso Napoli – Atlante Roma, Sacripanti: “Proseguiamo su questa strada”

Seconda partita in quattro giorni per la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di serie A2 Girone Rosso, l’Atlante EuroBasket Roma.

Il match si giocherà domani, Domenica 31 gennaio, alle 17,00, al PalaBarbuto, a porte rigorosamente chiuse.

La Gevi, reduce dall’importante successo nel match di alta classifica con la Top Secret Ferrara, è attesa da una partita insidiosa contro una squadra in gran forma come l’Atlante Roma che, nell’ultima giornata, ha ottenuto una convincente vittoria su Pistoia.

Nella gara d’andata, disputata al Palasport Avenali di Roma, gli azzurri si imposero per 83 a 72, grazie ad un’ottima seconda parte di gara. Pierpaolo Marini, con 25 punti, fu il miglior realizzatore.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Mauro Moretti (Marsciano), Daniele Calella (Bologna) e Francesco Praticò (Reggio Calabria)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“ Dopo la bella vittoria con Ferrara torniamo in campo affrontando un avversario difficile come l’Atlante Roma. La formazione di Coach Pilot ha una fisicità importante oltre a giocatori di grande talento. Nel corso della stagione hanno inserito giocatori importanti, già nella partita giocata in casa loro fecero bene mettendoci in difficoltà. Dobbiamo essere bravi e pronti a recuperare energie fisiche e mentali continuando il lavoro prodotto con la Top Secret Ferrara.”

La partita Gevi Napoli Basket-Atlante Eurobasket Roma sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket