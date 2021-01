Stalli rosa ad Aversa: Diana incontra il Comandante Guarino

Nella mattinata di oggi, 29 gennaio, la consigliera indipendente Olga Diana ha avuto un colloqui con il Comandante della Polizia Municipale, dott. Stefano Guarino, per discutere su come e dove istallare “Stalli rosa” ad Aversa per le donne in dolce attesa.

“Come donna e come medico – parla Olga Diana – mi sono sentita in dovere di presentare al Primo cittadino questa necessità che ha una “città di servizi” come Aversa. Dobbiamo tener presente che siamo in una zona a cavallo tra le provincie di Napoli e Caserta e che Aversa, con la presenza di due dipartimenti universitari, del tribunale, dell’ospedale e di altri servizi di livello regionale, non serve soltanto la comunità dei suoi residenti (circa 53.000 abitanti, ndr.) ma l’intero suo hinterland. Molte persone vengono qui per lavorare, per studiare ed anche per passare qualche ora di svago. La questione della mobilità è centrale, quindi, per poter progettare una città sostenibile bisogna partire anche da queste proposte; a tal proposito ringrazio anche l’Ordine degli avvocati di Napoli Nord che ha evidenziato questa problematica tramite la sua consigliera Linda Maisto ed il consigliere comunale Paolo Cesaro (leggi qui). Il Sindaco ha ovviamente accolto con entusiasmo questa proposta che so essere particolarmente sentita anche dalle neo mamme. Parlando con Alfonso Golia, insieme con il consigliere Giovanni Innocenti, abbiamo già iniziato a ragionare su dove collocare gli “Stalli rosa” anche grazie al contributo tecnico dell’assessore all’Urbanistica Eleonora Giovene di Girasole ed al presidente della commissione urbanistica Domenico Menale. Ci metteremo subito a lavoro con gli organismi comunali competenti per far si che questo provvedimento sia attuato nel più breve tempo possibile”.

Così ha continuato il Primo cittadino Alfonso Golia: “Nel nostro programma abbiamo più volte ricordato la volontà di progettare, insieme con i cittadini e le parti sociali, una mobilità sostenibile per Aversa. Ringrazio sia gli avvocati di Napoli Nord che ci hanno segnalato questa proposta sia i consiglieri comunali che stanno operando in sinergia per questo bel progetto. Aiutare le donne in dolce attesa e le neo mamme è per noi molto importante”.