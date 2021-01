Strisce rosa ad Aversa presso gli uffici giudiziari: la proposta di Linda Maisto

La promotrice dell’iniziativa “strisce rosa” per le donne in gravidanza, da collocarsi presso gli uffici giudiziari che rientrano nel circondario di Napoli Nord, la consigliera dell’Ordine di Napoli Nord, Linda Maisto, ha sollecitato il Comune di Aversa, per il tramite del Consigliere comunale, Paolo Cesaro, ad attivare le stesse nel più breve tempo possibile. Prendendo a cuore l’iniziativa, il Consigliere Cesaro ha provveduto a sollecitare la Commissione viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Aversa al fine di ottenere in tempi celeri la collocazione delle strisce rosa nei pressi del Tribunale e del Giudice di Pace di Napoli Nord.

La Consigliera Linda Maisto ha sottolineato che: “Si tratta di una proposta semplice, ma di grande utilità come si rende conto chiunque frequenti il Tribunale di Napoli Nord e i giudici di pace del circondario, presso i quali è impresa assai ardua trovare parcheggio. Si tratta di un problema serissimo per le donne professioniste che si trovino in gravidanza o con bambini piccoli. Un’iniziativa che sa di rosa, di futuro e di speranza”.

“L’installazione degli stalli per le strisce rosa ha lo scopo rendere più agevole la ricerca di un parcheggio per le donne in dolce attesa e le neo mamme. Un’esigenza che si acuisce soprattutto in quei luoghi dove ci si reca per motivi di lavoro, ed il Tribunale di Napoli nord, per l’importanza che riveste, è proprio uno di questi luoghi – dice il consigliere comunale Paolo Cesaro de La Politica che serve -. Trovo lodevole l’impulso dalla consigliera dell’Ordine di Napoli Nord, Linda Maisto, che con la sua iniziativa si è imposta lo scopo di portare le strisce rosa presso tutti gli uffici del circondario di Napoli nord. Questo impulso viene ben recepito da questa amministrazione, la quale anche con il presidente della commissione urbanistica, Domenico Menale, e l’assessore al ramo, arch. Eleonora Giovene di Girasole, ha mosso i primi passi in questa direzione ed in brevissimo tempo individuerà, oltre al Tribunale di Napoli nord, una serie di punti strategici per rendere un ulteriore servizio alla cittadinanza”.