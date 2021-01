Aversa. Sindaco Golia riunisce maggioranza, ‘fuori’ IV: la rabbia di Imma Dello Iacono

«Il sindaco Golia ha riunito nuovamente le forze di maggioranza senza convocare Italia Viva. Se il primo cittadino ha deciso di tenere il partito fuori dalla sua maggioranza, abbia il coraggio di dirlo chiaramente. A noi non interessano, poltrone, poltroncine o strapuntini, quindi non sarà questa cosa a cambiare la nostra linea di condotta rispetto alla città. Quello che ci interessa, in questo momento, è che si affrontino e risolvano i problemi di Aversa, ma evidentemente, non possiamo dire lo stesso del sindaco. La sensazione è che Golia metta dentro lo stesso calderone tutto e tutti per evitare di affrontare i problemi che la città di Aversa ha e che, come forza politica, poniamo all’attenzione del sindaco sin dall’insediamento». Lo dichiara il capogruppo di Italia Viva al Comune di Aversa Imma Dello Iacono.

«Contrariamente a quanto lascia intendere il primo cittadino, pur essendo costretti a scontrarci contro un muro di gomma, abbiamo cercato di portare i problemi sempre nei luoghi della politica, nelle commissioni, in consiglio comunale, senza mai cadere nel gioco caro al primo cittadino di buttare le persone nel tritacarne della stampa e dei social. Non è politicamente corretto accumunare la nostra posizione a quella di altri, anche perché Italia Viva ha sempre avuto una linea di condotta chiara rispetto alla necessità di mettere in campo un’azione di governo incisiva che prendesse le mosse da quel programma che è stata la nostra arma in più in campagna elettorale e che è stato riposto in un cassetto da quando ci siamo insediati. Dalla gestione dei beni comuni, al mercato, passando per la valorizzazione del commercio cittadino, il potenziamento della municipale e quello delle misure di controllo per prevenire il Covid: c’è un elenco lunghissimo di proposte, indicazioni, regolamenti presentati dalla sottoscritta che sono stati ignorati. Il mio progetto su piazza Marconi, il regolamento sul mercato ortofrutticolo, e mi fermo qui altrimenti l’elenco sarebbe lunghissimo. Tutte questioni sottoposte all’attenzione delle commissioni, del sindaco che, però, sono state messe in naftalina. Golia ha scelto deliberatamente di mortificare quella parte di elettorato che rappresento, calpestando le sue istanze e la sua voglia di fare il bene di Aversa. Il sindaco non dovrebbe ripartire dalla maggioranza che ha votato il bilancio il 23 dicembre, ma dalle questioni che, al di la delle modalità, sono state poste nel consiglio del 30 novembre, o, meglio dalle sollecitazioni che gli ho fatto il giorno dopo il nostro insediamento…».