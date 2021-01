La Roche-Posay: i migliori trattamenti dermocosmetici per la pelle sensibile

La Roche-Posay è la marca dermocosmetica partner di numerosissimi dermatologi nel mondo e la più citata da quelli italiani per il trattamento di imperfezioni, fotoprotezione, invecchiamento cutaneo e macchie cutanee. La Roche-Posay propone diverse linee sviluppate appositamente per rispondere a tali esigenze: prodotti delicati ma al tempo stesso dall’efficacia ormai comprovata, in grado di offrire il massimo senza rischiare di danneggiare la barriera cutanea.

I prodotti di La Roche-Posay sono formulati a base di acqua termale di La Roche-Posay, la più importante stazione termale d’Europa, naturalmente ricca in selenio, anti-radicali liberi, lenitiva e antiossidante; si trovano nelle migliori farmacie, ma oggi possono anche essere acquistati online: è possibile infatti ordinare tutti i prodotti La Roche-Posay su Farmaciauno.it e riceverli comodamente a casa.

Le linee di prodotti La Roche-Posay

Vediamo però nel dettaglio quali sono le linee proposte da questo marchio, in modo da capire che prodotti specifici conviene scegliere per le proprie esigenze.

Effaclar: prodotti per pelli grasse

La linea Effaclar di La Roche-Posay è stata sviluppata appositamente per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una pelle tendenzialmente grassa e predisposta a problematiche come acne ed eccesso di sebo. Dal gel purificante alla lozione astringente, dal detergente al siero ultra-concentrato, tutti i prodotti della linea Effaclar consentono di purificare la pelle del viso ed ottenere risultati straordinari sin dai primi trattamenti.

Toleriane: trattamenti per pelle sensibile ed allergica

La linea di trattamenti La Roche-Posay Toleriane è pensata per coloro che hanno una pelle molto sensibile o specifici problemi di allergia. Tutti i prodotti di questa gamma infatti sono formulati per ridurre al minimo il rischio di reazioni di ipersensibilità e per donare una sensazione di benessere immediata e duratura. Privi di profumo, conservanti e alcool, i trattamenti Toleriane di La Roche-Posay sono ad alta tollerabilità, dai detergenti alle creme idratanti.

Hyalu B5: prodotti anti-age per pelli mature

La gamma di prodotti Hyalu B5 si compone di trattamenti specifici per pelli mature, ideali quindi per attenuare i segni dell’età e rimpolpare il viso, facendolo apparire più tonico, levigato e giovane. Arricchiti con acido ialuronico ed altri principi attivi notoriamente efficaci, questi prodotti sono perfetti per chi vuole diminuire e prevenire le rughe.

Cicaplast: creme lenitive per le pelli secche

La linea Cicaplast è stata formulata appositamente per rispondere alle esigenze di adulti e bambini che hanno una pelle tendenzialmente secca ed irritata. Questi prodotti vantano un alto potere lenitivo e stimolano il processo di riparazione della cute: veri e propri alleati di bellezza e benessere per tutte le età.

Lipikar: prodotti per il corpo (pelli secche / dermatite atopica)

La linea di prodotti Lipikar di La Roche-Posay comprende trattamenti specifici per il corpo, pensati appositamente per coloro che soffrono di problematiche quali per esempio la dermatite atopica. Indicati sia per gli adulti che per i bambini, questi prodotti consentono di trovare un immediato sollievo ed attenuano in modo significativo la sensazione di prurito spesso collegata a tali disturbi.

Anthelios: creme solari protettive

La linea di creme solari protettive Anthelios sviluppata da La Roche-Posay è particolarmente apprezzata e comprende prodotti adatti a qualsiasi esigenza specifica. La protezione dai raggi UVA e UVB è garantita in tutti i casi, ma le texture dei prodotti sono differenti e vanno scelte in base alla tipologia della propria pelle. Anche queste creme sono il frutto di ricerche di alto livello, la cui efficacia è stata dimostrata ormai da diverso tempo. Un vero e proprio punto di riferimento per coloro che vogliono proteggere la propria pelle e nel contempo donarle una luminosità ottimale.