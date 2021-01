‘No al Biodigestore’, attivisti in piazza a Gricignano

“Un nuovo Ecomostro partorito dai soliti patti e piani criminali intrecciati tra politici, industriali ed ecomafie vuole essere costruito nella zona Asi di Aversa, tra Gricignano di Aversa, Marcianise, Carinaro, Teverola. Ci stiamo già muovendo in un coro di protesta contro il piano criminogeno di tale costruzione e business, che sulla pelle di tutti e su queste terre vuole ancora lucrare. Un territorio, come noto a tutti, gia in ginocchio da decenni di devastazione, di traffici e smaltimenti illeciti di rifiuti di ogni genere e grado e che è al centro, spesso, anche di traffici internazionali di patti criminogeni saldati tra politica, industriali ed ecomafie”. E’ quanto fanno sapere diversi Comitati e Associazioni ambientaliste che domenica 31 gennaio, a partire dalle ore 10.30, saranno in piazza Municipio a Gricignano per informare la cittadinanza e raccogliere le firme.

“Noi come cittadine e cittadini siamo pronti ad opporci a tali scellerati piani, dopo anche le dichiarazioni negative del corpo dei Vigili del Fuoco provinciali, dei medici e di alcuni sindaci del territorio spinti dalla contrarietà popolare a tale costruzione. Un Biodigestore in questo territorio alzerebbe ancor di più l’inquinamento da polveri sottili a cui ci hanno destinato. Per tutto ciò e per altri mille motivi ci vedremo Domenica 31 gennaio alle 10.30 in piazza Municipio a Gricignano di Aversa per un presidio ed una raccolta firme popolare contro la costruzione del Biodigestore”.