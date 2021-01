(FOTO/VIDEO) Inaugurata la sede del Liceo Scientifico “G. Siani” di Lusciano

Taglio di nastro a Lusciano per l’inaugurazione della nuova sede succursale del Liceo Scientifico Giancarlo Siani di Aversa. Oltre all’equipe dirigenziale aversana del Liceo Scientifico Siani, sono risultati altresì presenti esponenti amministrativi e scolastici di Lusciano, in particolare la fascia tricolore Nicola Esposito, l’assessore alla pubblica istruzione Luisa Mottola, il comandante dei vigili Mauro Ferrara, il comandante dei carabinieri Maresciallo Fiore, i due parroci Don Sebastiano e Don Giuseppe, il preside e vice-preside dell’Istituto Comprensivo Sandra Salerni e Antonio Santagata, il dirigente dell’ufficio tecnico Sergio Maggiobello e tanti altri ancora.





Grande entusiasmo da parte del dirigente scolastico Rosaria Barone: “Ho da dire che si tratta di un progetto in via di sviluppo. Per adesso abbiamo una succursale con 10 classi e con il tempo tale plesso diverrà sempre più grande, con altre aule e altri corsi, per erogare un servizio a Lusciano, paese che adoro in quanto mio luogo residenziale. Ringrazio il sindaco Nicola Esposito per il supporto che mi ha conferito sin dall’inizio, ha creduto immediatamente al progetto e ha proseguito a menadito senza alcuna esitazione. La prof.ssa Maria Consiglia Trasacco che si é impegnata a 360° affinché il progetto andasse in porto nella maniera più adeguata e lineare”.

“Per me é stato un onore. Siamo riusciti, covid permettendo, a portare un grande risultato sul nostro territorio. Mi chiamò la dirigente Barone circa un anno fa e subito ci mettemmo all’ opera. Insieme all’ufficio tecnico e all’assessore alla pubblica istruzione siamo riusciti a realizzare un sogno. Questa sede é ubicata in via Boccaccio dove avevamo un plesso scolastico già pronto. Per noi questo evento rappresenta e rappresenterà un vantaggio culturale, politico ed economico, augurandoci traguardi futuristici sempre maggiori”.

di Ilaria Rita Motti