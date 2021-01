Covid, venerdì protesta a Montecitorio degli operatori dello sport, piscine e fitness

“Nonostante la crisi di Governo, confermiamo la protesta degli operatori e dei lavoratori del settore dello sport, del fitness, delle palestre e delle piscine per venerdì 29 gennaio allo ore 11 in Piazza Montecitorio a Roma”. E’ quanto annunciano Fabio Ronghi e Gerardo Ruberto, rispettivamente Segretario Nazionale e Presidente della Federazione Sindacale Sport Italia- CNAL/FSSI.

“Il Governo, appena dimessosi, non ha minimamente considerato il mondo delle attività sportive, ormai chiuse da un anno – dichiarano Fabio Ronghi e Gerardo Ruberto in una nota congiunta -; il nostro è un settore che produce “lavoro” e “salute” e va considerato come “comparto essenziale” dell’economia e per la crescita della Nazione. Oltre 160 mila imprese sono ferme senza certezze per il futuro e con migliaia di posti di lavoro che si rischiano di perdere definitivamente. I ristori messi in campo dal Governo sono del tutto insufficienti”.

“I lavoratori della categoria, i personal trainer, gli istruttori, gli assistenti bagnanti, gli addetti alla segreteria, il personale delle pulizie, gli imprenditori del settore – sottolineano i sindacalisti della CNAL/FSSI – a causa dei vari DPCM, si sono visti negare il diritto sacrosanto del lavoro e ora migliaia di lavoratori del settore “salute/sport” rischiano il definitivo licenziamento”.

“La nostra protesta vuole richiamare l’attenzione della politica e del nuovo Governo che si andrà a costituire di farsi carico del grido di aiuto che proviene da questo fondamentale settore, tutelando le migliaia di strutture sportive, che hanno una missione sportiva, sanitaria, sociale ed economica, i piccoli imprenditori, i professionisti, i collaboratori di questo settore, che, fino ad oggi, sono rimasti senza alcuna tutela”, hanno concluso Fabio Ronghi e Gerardo Ruberto.