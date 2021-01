Comunali, Luongo: “In campo per chi vuole provare a cambiare Casaluce”

“Smentire le sciocchezze non è mai una buona abitudine ma mi pare comunque giusto fare due precisazioni: Non mi candiderò a nulla ad ogni costo, (come vogliono far credere) sto solo dando il mio contributo ad un gruppo di validi amici che hanno voglia di provare a cambiare le cose. È semplicemente quello che provo a fare da quando ero un ragazzino (la “passione” per la Politica non l’ho scoperta un anno e mezzo fa)”. Così Francesco Luongo, ex consigliere comunale di Casaluce, sullo scenario politico in vista delle prossime comunali.

“Credo sia importante, per Casaluce e non per me, mettere assieme tutte le persone che vogliono lavorare per qualcosa e non contro qualcuno. Quindi, una cosa è certa: non ci siederemo con tutti ma, con la massima umiltà, solo con chi se ne frega di chi c’era prima e ritiene necessario cambiare metodi e meriti, costruendo un clima di confronto civile anche tra avversari politici”.