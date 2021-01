Casaluce. Comunali, Bruno: “A chi si sta svegliando dal letargo, il vento non è sempre favorevole”

“Adesso più che mai, vedo in giro, solo tanta confusione. La politica, a mio avviso, dovrebbe essere quello strumento che accomuna, uomini e donne, in un’idea, in un progetto, in un confronto democratico con lo stesso obiettivo, ossia, proiettati per il bene comune o meglio ancora per un’intera comunità e non per sé stessi o amici e parenti. In una veduta più ampia, in una considerazione più totale, la politica, per molti, viene vista come un momento di opportunità per sedere sugli scranni di un Consiglio Comunale, o altre forme Istituzionali ma così non è. Infatti, per avere la giusta credibilità politica e, gli elettori lo sanno bene, occorrono anni di ascolti, di presenza sul territorio, di tempo da dedicare agli altri, insomma di disponibilità, di quella disponibilità vera, che pochi hanno”. Così l’ex consigliere comunale Pasquale Bruno e fondatore di Idee in Comune.

“Non a caso, l’elettorato dà la propria fiducia ad un Candidato, rispetto, che a un altro anche sulla base di principi fondamentali, quali, progettuali nel tempo e di presenze, sempre in prima linea dove a testa alta non si è mai avuto il minimo ripensamento anche in probabile previsione, di una eventuale sconfitta elettorale. A coloro, che si stanno svegliando dal letargo e, a chi, con una convinzione tutta loro pensano di avere il vento in poppa per una eventuale virata favorevole, dico: riflettete bene, uniamoci sotto lo stesso tetto non cadiamo nell’errore del dividersi. E’ tempo di cambiare”.