Aversa. Sicurezza del territorio: domani riunione tavolo tecnico comunale

“Domani si riunirà il tavolo tecnico comunale sulla sicurezza al quale, oltre al Comune, siedono tutte le forze dell’ordine. È ormai evidente che la pandemia ha prodotto anche un aumento di episodi di microcriminalità, che colpiscono soprattutto la zona residenziale di Aversa Sud”. Lo annuncia il sindaco Golia.

“Come primo cittadino ho più volte chiesto a chi di dovere di potenziare gli organici delle caserme e del commissariato perché le forze attualmente a disposizione non sono sufficienti. L’ultima segnalazione al Prefetto, che ringrazio per l’ascolto e la disponibilità, l’ho fatta dopo l’esplosione di un ordigno contro un tabacchi in via Belvedere, i cui autori mi auguro siano presto identificati e assicurati alla giustizia. Garantire sicurezza è un nostro dovere e siamo al lavoro per questo”.