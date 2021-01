Trentola Ducenta. Raccolta differenziata, sindaco Apicella bacchetta i cittadini

“La raccolta differenziata e il servizio di igiene urbana sono sempre stati un fiore all’occhiello di Trentola Ducenta e questo anche e soprattutto, grazie alla collaborazione e all’attenzione riposta nella selezione e nel giusto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Tuttavia, negli ultimi giorni, devo registrare, in alcune zone della città e da parte di uno sparuto gruppo di cittadini, una disattenzione verso la diversificazione dei rifiuti e, cosa ancora più grave, un mancato rispetto del calendario di conferimento dei rifiuti. Personalmente, accompagnato dal responsabile del personale della raccolta, ho fatto dei sopralluoghi constatando le suindicate anomalie”. Così il sindaco Michele Apicella.

“Ci spiace constatare che le lamentele sopraggiunteci in questi giorni provengono proprio da quanti non sono stati ligi nel rispetto delle regole. Al fine di evitare il ripetersi di questi spiacevoli episodi rivolgo un appello ai cittadini affinché continuino a collaborare e a prestare attenzione alla differenziazione dei rifiuti e al rispetto del calendario di conferimento, altrimenti, mio malgrado, sarò costretto, laddove saranno riscontrate altre anomalie, ad applicare sanzioni amministrative e a punire quanti contravverranno. L’amministrazione comunale si sta adoperando per migliorare ulteriormente il servizio di igiene urbana tant’è che abbiamo riattivato la spazzatrice, che non si vedeva in strada da tempo, e stiamo lavorando per apportare alcune piccole migliorie al servizio di raccolta. Teniamo particolarmente a questo settore e non tollereremo ulteriori trasgressioni alle regole. Sono sicuro che i cittadini capiranno e anche quei pochi che non lo fanno cominceranno a collaborare e ad osservare scrupolosamente le direttive per la differenziazione ed il conferimento dei rifiuti”.