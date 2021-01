Aversa. Chiusa via Ex Alifana: doppio senso in via Modigliani

“Vista la temporanea chiusura di via Ex Alifana abbiamo disposto il ripristino del doppio senso in via Modigliani per chi arriva da via Riverso e del secondo tratto di via Michelangelo per chi arriva da via Pastore”. Lo annuncia il presidente della commissione urbanistica e mobilità Domenico Menale che annuncia: “Nei prossimi giorni inizieremo a ripristinare il primo tratto di via Ex Alifana e successivamente il secondo tratto e le situazioni più critiche relative alle buche”.