(VIDEO) Palestre, Anif: “Ok a passaporto vaccinale ma pensiamo a canali intermedi”

Entra in campo il ‘passaporto vaccinale’ come una delle soluzioni per far ripartire palestre e centri sportivi. Ben predisposto il presidente della Anif, l’Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness, Giampaolo Duregon, ma con qualche dubbio a riguardo. Se l’ingresso fosse limitato al solo passaporto “ci sarebbe comunque tutto il periodo in cui si verrà vaccinati che vedrà pochissimi frequentati, senza contate che la maggior parte di quelli che viene in palestra farà il vaccino per ultimo”.

In quest’ottica, secondo Duregon, bisognerebbe creare “un canale preferenziale per coloro che fanno il vaccino e allo stesso tempo permettere anche agli altri, con mascherina e quant’altro di frequentare le palestre”.

(Teresa Ciliberto/alanews)