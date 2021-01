Quale casinò è migliore per gli italiani: Unique Casino o Star Casino?

Stai cercando un casinò con ottimi bonus ma non sai quale scegliere? Vuoi sapere quali sono le differenze fra Unique casino e Star Casino? Leggi il confronto fatto dai nostri esperti!

In questa recensione metteremo a confronto i servizi offerti da piattaforme simili quanto differenti. Il primo fattore fondamentale da analizzare è la provenienza delle due piattaforme.

Star casino è un portale regolamentato dal governo italiano, poiché è in possesso di una licenza AAMS, ed è gestito dalla società BML Group Ltd, che opera da Malta. Di conseguenza, possedendo una licenza italiana, offre la possibilità di giocare senza problemi.

Unique casino è una piattaforma regolamentata dal governo di Curacao, grazie alla sua licenza internazionale 1668/JAZ ed è gestita dalla società Play Logia N.V. che opera dai Paesi Bassi. Non essendo in possesso di una licenza regolamentata dal governo italiano, la piattaforma risulta illegale sul suolo nostrano, tuttavia essa accoglie liberamente i giocatori italiani.

Cosa offrono le piattaforme?

In questa sezione andremo ad analizzare cosa avrai modo di sperimentare mediante l’esperienza offerta da entrambe le piattaforme.

Partiamo da un piccolo presupposto, ovvero che entrambi i siti offrono un’esperienza di gioco assolutamente pulita e totalmente sicura. Grazie alla crittografia presente sui portali, i tuoi dati saranno costantemente al sicuro, senza il rischio che possano essere divulgati o rubati.

Entrambi i portali hanno la possibilità di offrire una smisurata sezione di giochi grazie alla collaborazione con numerosi nonché efficienti software provider. Possiamo andare a citare per esempio la sempreverde NetEnt, oppure Yggdrasil, Spinomenal o SoftBet. Tieni presente che la lista è ancora ben lunga e potrai consultarla senza problemi su entrambe le piattaforme.

I metodi di pagamento messi a disposizione da entrambe le piattaforme sono veloci, efficaci e sicuri. Possiamo citarne alcuni, tra cui PaySafeCard, Visa, Mastercard, Neosurf o Neteller.

Star casino offre la possibilità di scaricare sul proprio dispositivo mobile un’applicazione molto intuitiva ed ottimizzata nel migliore dei modi. Unique casino malgrado non possa offrire un’applicazione mobile, ti fornisce l’accesso al proprio sito mediante una versione mobile accessibile dal tuo browser, anche in questo caso l’ottimizzazione è ottima.

Su entrambi i casinò sono presenti moltissimi giochi e un’ottima sezione live.

Bonus presenti sui portali

Ora andiamo a vedere per bene in che modo le piattaforme avranno modo di offrirti numerose ore di divertimento, grazie ai succulenti bonus presenti in relazione alle tue giocate.

Star casino

Bonus di benvenuto : il bonus è riscattabile in seguito al primo deposito effettuato sulla piattaforma. Hai modo di usufruire di 70 giri gratuiti e di un bonus corrispondente al 125% fino ad un massimo di 500 euro ed un minimo di 10 euro.

: il bonus è riscattabile in seguito al primo deposito effettuato sulla piattaforma. Hai modo di usufruire di 70 giri gratuiti e di un bonus corrispondente al 125% fino ad un massimo di 500 euro ed un minimo di 10 euro. Bonus di ricarica: il bonus di ricarica settimanale è riscattabile mediante le stesse condizioni del bonus di benvenuto, ed è applicabile alla sezione live del casinò. Hai modo di usufruire di un bonus del 50% fino a 50 euro.

Unique casino

Bonus di benvenuto : la promozione messa a disposizione dalla piattaforma in seguito alla creazione del proprio conto e deposito consiste in un bonus del 100% fino ad un massimo di 400 euro ed un minimo di 10 euro. Otterrai anche 20 giri gratuiti.

: la promozione messa a disposizione dalla piattaforma in seguito alla creazione del proprio conto e deposito consiste in un bonus del 100% fino ad un massimo di 400 euro ed un minimo di 10 euro. Otterrai anche 20 giri gratuiti. Bonus della ruota della fortuna : una volta alla settima, il sito ti darà la possibilità di girare questa ruota per avere accesso a bonus esclusivi.

: una volta alla settima, il sito ti darà la possibilità di girare questa ruota per avere accesso a bonus esclusivi. Bonus cashback : quotidianamente, potrai avere accesso a questo bonus di rimborso fino a 100 euro.

: quotidianamente, potrai avere accesso a questo bonus di rimborso fino a 100 euro. Programma VIP: come in tanti altri portali, la sezione VIP presenta diversi vantaggi. Seguendo il classico esempio della piramide gerarchica, potrai scalare diversi livelli, fino ad arrivare a quello massimo.

Servizio di assistenza clienti

Potrebbero presentarsi casi in cui ti troverai davanti a problematiche o ostacoli che non ti permetteranno di giocare senza pensieri. Non crucciarti troppo però, l’assistenza offerta da entrambe le piattaforme è estremamente professionale e qualificata.

Potrai contattare i portali mediante un servizio di Live chat, un numero telefonico o una mail di servizio.

I tempi di attesa sono relativamente brevi ed il servizio offerto è totalmente educato.

Conclusioni

In conclusione possiamo unicamente affermare che il servizio offerto dalle piattaforme è totalmente di buon livello e le ore di divertimento si accumuleranno senza problemi. Entrambe le piattaforme hanno i propri vantaggi e promozioni, perciò fiondati immediatamente in queste entusiasmanti esperienze!