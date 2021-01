Castel Volturno. Provincia approva progettazione per lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SP261

La Provincia di Caserta, con decreto presidenziale n. 21, ha approvato la progettazione esecutiva per lavori di messa in sicurezza del ponte sulla S.P. n. 261 Strada Occidentale – S.P. n. 332 SS 7/IV/Dir – Ramo nord Castel Volturno, per un importo complessivo di euro 380.000,00.

Gli interventi tecnici in programma consisteranno in una serie di lavori che mirano alla messa in sicurezza del manufatto, assicurando nel contempo la piena fruibilità della circolazione stradale interessata.

“Continua senza sosta il nostro impegno nel programma di messa in sicurezza e di ammodernamento dei ponti di Terra di Lavoro – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – in modo da garantire le opportune condizioni di sicurezza stradale per la collettività. Come noto, per quanto riguarda in particolare i ponti, abbiamo avviato da tempo un piano di verifica per la sicurezza e la vulnerabilità sismica, grazie al contributo di esperti di grande professionalità dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e pertanto – ha concluso Magliocca – stiamo proseguendo in tal senso con interventi progettuali e attuativi ben mirati”.