Lusciano. Caso Mariniello, IV: “Esposito ha bollato l’ufficio lavori pubblici”

“Era nell’aria l’inevitabile rimpasto che avrebbe interessato l’ex assessore alle finanze Luciano Mariniello. Svariati i motivi: “dalla mancata approvazione in consiglio comunale del 26 novembre 2019 sul puc; alle varie assenze nelle giunte sul bilancio, senza dimenticare il braccio di ferro nelle ultime regionale, dove, in un incontro pubblico, il sindaco Nicola Esposito accerchiato dal suo cerchio magico dichiara “guerra” ai Mariniello. A far aprire il vaso di pandora è stata, sicuramente, l’assenza improvvisata del consigliere Augusto Abategiovanni e dell’ex assessore Marinello relativa all’approvazione di debiti fuori bilancio di circa cinquantamila euro. A riguardo il consigliere Filippo Ciocio intimava ad un “falso in bilancio”. A fronte di questi elementi avevamo sollecitato il primo cittadino a non offendere l’intelligenza dei luscianesi. Esposito rispondeva, in un comunicato stampa, giustificando il ritiro della delega all’avvocato Marinello ad una rotazione programmata in campagna elettorale. Ad ogni azioni vi è una reazione squisitamente politica: chiediamo le dimissioni della presidente del movimento noi per Lusciano dottoressa Francesca De Gaetano e del sindaco Nicola Esposito. A fronte di queste serie accuse, prima di Ciocio e, confermate nel merito da Mariniello, restiamo in attesa di una doverosa azione da parte dei consiglieri di opposizione, indipendenti e lo stesso ex assessore. Al consiglio comunale tutto chiediamo una profonda riflessione su un argomento passato in silenzio di un eventuale “faro acceso” dall’associazione nazionale anticorruzione relativo all’incarico del responsabile delle opere pubbliche dell’area tecnica comunale l’architetto Sergio Maggiobello per il suo trascorso politico a braccetto con Esposito a dal 2009 al 2018″. Così Luciano Dell’Aversano Orabona, coordinatore cittadino di Italia Viva a Lusciano.

“Una scelta di Esposito in controtendenza alla riforma Bassanini sull’astratta distinzione tra funzione programmatica e la funzione dell’amministrazione attiva al fine di garantire imparzialità, buon andamento e legalità. Esposito, unitamente, al gruppo politico Noi per Lusciano, ha bollato l’ufficio lavori pubblici. Infine, anche se trovasi nell’aria sbagliata, sosteniamo fermamente i dubbi dell’avvocato Luciano Mariniello relativi ad una mancata volontà del settore Lavori Pubblici per una gara pubblica di manutenzione ordinaria sulla rete idrica. In passato, da ex coordinatore del PD, avevamo sollecitato l’amministrazione ad una proposta simile per evitare che, il comune, fosse un “bancomat” per pochi”.