Governo, Di Maio: “O si trova la maggioranza o meglio andare a votare”

“O nei prossimi giorni si trova la maggioranza, altrimenti sono il primo a dire che stiamo scivolando verso il voto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mezz’ora in più su Rai3.

“Solo che in tempi normali si poteva votare anche ogni anno, in questi tempi ci giochiamo Recovery, vaccini e futuro della ripresa economica ma se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte ter”.

Sulla relazione Bonafede “il voto è un voto sul governo. E’ un atto che riguarda tutto il governo e il M5s non sarà – prosegue – né donatore di sangue né di organi per questo governo. Nel Movimento, – ha concluso -, non siamo mai stati così compatti, siamo un monolite. Se il tema è riparlare con Renzi, Conte è stato chiaro sul fatto che non avrebbe più fatto parte della maggioranza e noi tra Conte e Renzi scegliamo Conte”.

(ANSA)