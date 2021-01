Aversa. Giovani in Ripresa, De Cristofaro: “Pronto a sostenere la loro attività”

“Impegnarsi in un ambito così importante come quello del sociale oggi ha un valore straordinario. Farlo poi lontano da appuntamenti elettorali rende ancora più interessante il progetto costruito da tre giovani che hanno deciso di scendere personalmente in campo per cercare di dare un volto nuovo alla nostra città”. Orlando De Cristofaro, coordinatore provinciale di Caserta di ‘Noi Campani’, commenta così la nascita del movimento ‘Giovani in Ripresa’, fondato ad Aversa grazie all’impegno di Carla Mottola, Ivan Giglio e dal gruppo studentesco rappresentato da Gennaro De Biase.

“Bisogna fare un plauso ai fondatori – continua De Cristofaro – perché hanno avuto anche il coraggio di intraprendere un percorso difficile, per far avvicinare quanti più giovani possibili al mondo della politica. Oggi questi ragazzi, e i tantissimi che hanno già aderito, hanno l’obbligo di costruire la classe dirigenziale del domani. Bisogna avere volti nuovi e puntare sulla ‘ripresa’ del nostro territorio. Mi piace sottolineare che sono pronto a sostenere la loro attività, facendo loro un immenso in bocca al lupo perché sono il futuro della nostra città. Non mollate”.