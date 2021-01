SMCV. Tanzi si schiera a sostegno della Santillo

Il centrodestra non si ferma, anzi, diventa sempre più forte e compatto perché si aggiudica – continuamente – l’appoggio di noti e stimati professionisti. Infatti, poco fa, è giunta la notizia del sostegno del dottore Vito Tanzi – amato dentista sammaritano – alla consigliera provinciale Gabriella Santillo con cui sta lavorando da tempo per la crescita e la costruzione del centrodestra a Santa Maria Capua Vetere.

“Ho ritenuto di aderire all’invito della dott.ssa Santillo, con vivo entusiasmo, per dare il mio contributo ad un nuovo Rinascimento di una coscienza civica e morale da troppi anni sopita e transitata in un torpore che ha consentito all’amministrazione precedente di far precipitare la città in una depressione che non merita per la millenaria storia che vanta. Il programma di un centrodestra forte e coeso a trazione Fratelli D’Italia mi vede coinvolto appieno insieme ad altri amici. Spero che i risultati possano essere forieri di un cambiamento tangibile nella conduzione politica ed amministrativa della nostra amata Città”.

Una operazione importante che va a rafforzare il progetto degli aspiranti amministratori del centrodestra e di cui gli avversari politici devono necessariamente tenere conto.