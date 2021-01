Casaluce. Comunali, Bruno: “Idee in Comune c’è: al via consultazioni con associazioni e gruppi politici”

Il gruppo Idee in Comune, capeggiato dall’ex consigliere comunale Pasquale Bruno, è già a lavoro per la prossima tornata elettorale che dovrebbe tenersi quest’anno, salvo sorprese, dopo la caduta dell’Amministrazione Tatone.

“Non ci siamo mai fermati, nemmeno dopo l’ultima sconfitta elettorale – dice Bruno -. Noi ci abbiamo messo la faccia; noi non ci siamo nascosti; noi abbiamo egregiamente fatta la nostra parte insomma abbiamo lottato a testa alta anche se sapevamo bene di utilizzare armi diverse ma la dignità al primo posto. All’indomani della disfatta amministrativa di Tatone, il quale non é stato in grado di mantenere compatta una maggioranza in eterno, siamo pronti a ripartire in vista delle nuove elezioni nonostante qualcuno ci dava per morti e sepolti. Idee in Comune si è arricchito di nuove figure professionali che hanno spostato in pieno il progetto e condiviso la linea programmatica. Ma con questo, non significa che abbiamo deciso di fare un nostro personale percorso, anzi, nei prossimi giorni inizieremo le consultazioni con tutte le sezioni politiche presenti sul territorio, con le associazioni e persone della società civile che sono intenzionati a dare il proprio contributo politico. Il nostro intento è confrontarci con tutte le realtà con lealtà: abbiamo in agenda già le date degli incontri da fare. Posso anticipare che chiunque si siederà al nostro tavolo, sarà garantito, che nulla è di precostituito: siamo aperti a qualsiasi ragionamento o soluzione, purché condiviso da un tavolo tecnico/lavoro e, proiettato in un unico obiettivo, una nuova Casaluce”.