Parete. Percettori reddito cittadinanza in servizi di pubblica utilità

“Dall’8 febbraio impiegheremo i primi cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza in servizi di pubblica utilità”. Lo annuncia il sindaco Pellegrino.

Il Comune di Parete ha approvato in data odierna, con Determinazione n. 15/2021, il catalogo dei progetti di utilità collettiva (PUC) che prevedono l’impiego per 6 mesi di 36 percettori del reddito di cittadinanza. L’ufficio Servizi Sociali ha già individuato i soggetti da impiegare gratuitamente in attività lavorative semplici quali la cura del verde pubblico, lo spazzamento delle strade comunali, la pulizia del palazzo ducale, il supporto alle attività di vigilanza fuori dagli istituti scolastici, assistenza alle persone.

“I progetti prenderanno il via immediatamente, dopo aver effettuato le rituali visite mediche e garantito ai partecipante la dovuta formazione e copertura assicurativa. Alcun onere sarà a carico del Comune di Parete che allo scopo si rivarrà sui fondi PON Inclusione messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Siamo il primo comune dell’agro aversano ad avviare questi progetti che rappresentano un’importante occasione di inclusione, crescita ed arricchimento per i beneficiari e per la collettività”.