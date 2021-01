Poliziotti aiutano operatori 118 nel soccorso di un’anziana

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante transitando in vico Teatro Nuovo sono stati fermati dagli operatori di un’ambulanza che, dovendo soccorrere una 84enne caduta in casa, hanno chiesto il loro aiuto per raggiungere l’appartamento della donna all’ultimo piano di un palazzo senza ascensore e con una scala stretta e ripida.

I poliziotti non hanno esitato a supportare gli infermieri durante il loro intervento ed hanno trasportato l’anziana con la lettiga in spalla dopo averla coperta con la giacca della divisa per proteggerla dalle rigide temperature di questi giorni.