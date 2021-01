Flashmob Giudici di Pace a Napoli, la solidarietà di Articolo1

Stamattina una delegazione della segreteria metropolitana di Articolo Uno Napoli ha presenziato al flashmob organizzato dal Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace e dal M.A.Gi.P. per manifestare piena solidarietà e massimo sostegno alla mobilitazione dei Giudici di Pace.

“Da anni ormai Articolo Uno – fanno sapere Vincenzo Di Costanzo, Mario Coppeto e Tonino Giordano – contesta la leggerezza con cui si sta progressivamente smantellando un ufficio fondamentale per la stabilità dell’intero sistema giustizia. La “Magistratura precaria”, in particolare grazie alla figura dei Giudici di Pace, riesce a definire i procedimenti con una rapidità di gran lunga superiore alla media: è incomprensibile, allora, che uno Stato continuamente sanzionato per l’eccessiva durata dei processi intervenga per svuotare delle proprie funzioni proprio quell’organo che negli ultimi anni ha deflazionato di enormi oneri i Tribunali. Il disegno di legge che la Commissione Giustizia del Senato sta esaminando in questi giorni rischia di creare delle conseguenze negative non solo per i “Magistrati precari”, ma anche e soprattutto per i cittadini che si vedranno negare un rapido riconoscimento dei propri diritti. Senza considerare poi che questa vicenda rischia di tradursi nell’ennesima procedura di infrazione a carico dell’Italia. Ecco perché è necessario rivederne il testo, così da accogliere le proposte emendative formulate dagli stessi Giudici di Pace. Oggi più che mai è necessaria una riforma organica della giustizia, che valorizzi il lavoro dei Giudici di Pace invece di mortificarlo. Per questo Articolo Uno continuerà ad appoggiare e sostenere la battaglia dei Giudici di Pace. Lo farà anche nei prossimi giorni presentando un documento in Consiglio comunale attraverso il proprio consigliere Mario Coppeto (capogruppo di Napoli in Comune a Sinistra) ed organizzando un incontro tra una rappresentanza di senatori e le realtà di categoria che hanno promosso la mobilitazione di questi giorni”.