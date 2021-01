Aversa. Girone – Fiorenzano – Alma – Angelino: “Al lavoro per stilare le priorità amministrative”

“Siamo al lavoro per stilare quelle che per noi rappresentano assolute priorità amministrative e le porremo all’attenzione di tutte le forze della maggioranza con le quali in questa settimana ci confronteremo in diversi appuntamenti. Un confronto necessario affinché si possano definire priorità amministrative che testimonino il quotidiano impegno e la quotidiana dedizione che rivolgiamo alla nostra Città. Sarà l’occasione per ribadire la volontà di stabilizzare a tempo pieno gli ormai ex LSU, volontà che non è solo degli scriventi consiglieri, ma di tutta la commissione politiche sociali, per questo chiediamo ad assessore competente di attivare tutte le iniziative tese a reperire le necessarie somme a bilancio per concludere questa importante iniziativa”. E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali Marco Girone, Pasquale Fiorenzano, Erika Maria Alma e Cesario Vincenzo Angelino.

“Ci associamo poi allo sprone che i consiglieri Innocenti, Diana e Romano hanno voluto dare all’assessore rispetto alla non più prorogabile apertura del mercato ortofrutticolo. Non c’è più tempo e non ci sono più scuse. Il mercato deve aprire subito. L’opposizione prova a rappresentare l’incapacità della nostra azione amministrativa con i ritardi nella riapertura del mercato. Non siamo incapaci di amministrare e crediamo non lo siano nemmeno i nostri assessori quindi chiediamo a questi ultimi di lavorare giorno e notte per riaprire il mercato. In ultimo abbiamo rappresentato al sindaco la necessità di valorizzare il nostro pratrimonio e le nostre periferie, simbolo di questo degrado è la scuola di San Lorenzo nostra ulteriore priorità. Abbiamo già individuato la destinazione e le risorse necessarie. Il presidente Fiorenzano ha la documentazione che a giorni proporrà alla commissione lavori pubblici. Se vogliamo davvero cambiare la città dobbiamo lavorare ed confrontarci sulle idee concrete senza più fare chiacchiere e proclami”.