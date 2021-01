(VIDEO) Parete. Sicurezza cittadina, Pellegrino: “Porteremo a completamento piano video sorveglianza”

“In questi anni abbiamo lavorato tanto per mettere in sicurezza la nostra città. A cominciare da un sistema di video sorveglianza che Parete non aveva. Con risorse comunali abbiamo installato le prime telecamere nei punti più sensibili della città: piazze, scuole, incroci, cimitero. Contemporaneamente abbiamo portato avanti il progetto “Terra dei fuochi” con l’installazione di foto-trappole nelle stradine rurali e nei luoghi in cui più di frequente si verificavano fenomeni di sversamento abusivo”. Così il sindaco Gino Pellegrino.

“Attualmente sono in corso i lavori per l’installazione delle telecamere a lettura targa in tutti i punti di accesso al territorio comunale. I pali di supporto con gli impianti sono stati già installati come si può vedere dalle foto. A breve avremo le telecamere e riusciremo così a controllare tutti i veicoli in ingresso e in uscita della città con i relativi numeri di targa. Infine abbiamo ottenuto un finanziamento di 618.000,00 euro dal Ministero dell’Interno per potenziare ulteriormente la video sorveglianza e la relativa gara è in via di aggiudicazione. In tema di sicurezza urbana sono stati finora fatti dunque passi da gigante: grazie alle telecamere già attive sono stati infatti individuati diversi responsabili di reati. Tante le sanzioni elevate dalla Polizia Municipale e in alcuni casi le immagini sono state acquisite anche dalle forze dell’ordine a supporto del loro lavoro di contrasto alla microcriminalità sul nostro territorio. Nel giro di pochi mesi, a completamento del piano complessivo di video sorveglianza cittadina, Parete sarà tra i comuni più sicuri d’Italia”.