Procida è Capitale italiana cultura 2022

È Procida la capitale italiana della cultura per il 2022. Lo ha comunicato in diretta zoom il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini al termine della selezione svolta da una giuria di esperti presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni. “Complimenti a Procida che ci accompagnerà nell’anno della ripartenza e della rinascita” ha dichiarato il ministro Franceschini dopo aver letto le motivazioni della scelta.

Ecco le motivazioni della Giuria lette dal Ministro

“Il progetto culturale presenta elementi di attrattività e qualità di livello eccellente. Il contesto di sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato, la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria, la dimensione laboratoriale, che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è dedicata alle isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto potrebbe determinare, grazie alla combinazione di questi fattori, un’autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura, che dalla piccola realtà dell’isola si estende come un augurio per tutti noi, al paese, nei mesi che ci attendono. La capitale italiana della cultura 2022 è Procida”.

Si erano proposte: Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania Lago Maggiore e Volterra.

“Immensa soddisfazione per la proclamazione di Procida Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2022, una vittoria che riempie di orgoglio e che, nuovamente, valorizza un territorio del Sud e particolarmente un’isola del Golfo di Napoli, sancendo il primato del Meridione per la storia, la cultura e le bellezze naturali, che costituiscono un patrimonio prezioso per l’Italia”. E’ quanto afferma la Vice responsabile nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso.

“Procida Capitale della Cultura Italiana nel prossimo anno – sottolinea la dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni – sarà anche una grande opportunità per attrarre turismo ed economia in questa perla del Golfo di Napoli ed anche verso Napoli, la Capitale del Sud, territori che, come tutto il Mezzogiorno, necessitano di un forte rilancio e di investimenti infrastrutturali per poter dare vita a sviluppo economico e al lavoro stabile e di qualità”.

“Una vittoria per il Mezzogiorno, per la Campania e per l’intero sistema dell’accoglienza del Golfo di Napoli. La scelta di Procida come Capitale italiana della cultura per il 2022, candidatura che abbiamo sostenuto con forza, ci inorgoglisce e ci stimola. Siamo certi che sarà l’occasione per stringere legami e programmare iniziative, nel comune obiettivo di superare questo momento e tornare ad essere protagonisti della scena turistica internazionale”. Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, alla notizia della scelta di Procida quale Capitale italiana della cultura per il 2022, annunciata dal ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

“La proclamazione di Procida Capitale italiana della Cultura 2022 è uno dei più grandi risultati che ho ottenuto da quando siedo tra i banchi del Consiglio regionale. Una battaglia per la quale mi sono speso personalmente fin dal primo giorno, lavorando gomito a gomito con il sindaco e la giunta comunale di Procida, riuscendo a coinvolgere tutte le forze politiche e facendomi promotore di una risoluzione approvata all’unanimità, che ha impegnato la Regione Campania a mettere in campo ogni sforzo e iniziativa utili per il conseguimento di questo risultato straordinario. Sono fiero di aver contribuito a rendere una delle più belle isole del nostro Paese protagonista di un evento che riporterà l’arte, la cultura, la storia e le bellezze paesaggistiche della Campania sotto i riflettori a livello nazionale e internazionale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.

“Ora è il momento di impegnarci perché questo evento si tramuti in un successo che possa riverberarsi su tutto il territorio regionale. Dobbiamo far rete con Comuni e associazioni, istituendo percorsi fatti di tappe ed eventi tra siti e luoghi storici della Campania che saranno idealmente e fisicamente uniti all’isola di Procida. Il risultato di oggi è solo la prima tappa. Abbiamo un’opportunità enorme in un momento delicato della nostra storia e dobbiamo sfruttarla al massimo, anche per risollevare il mondo dell’arte e della cultura regionale, colpiti duramente dalla crisi pandemica. La Campania è terra di cultura e ora abbiamo l’occasione per restituirle il posto che merita”.

Un’occasione straordinaria per raccontare al mondo il made in Napoli & Campania. È il commento entusiastico di Coldiretti Campania e Napoli alla notizia della proclamazione dell’isola di Procida a Capitale Italiana della Cultura 2022. Le federazioni regionale e provinciale della più grande organizzazione agricola avevano aderito nei mesi scorsi all’appello del Comitato promotore, sottoscrivendo il sostegno alla candidatura con le firme di Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti, Andrea D’Ambra, presidente di Coldiretti Napoli, e Salvatore Loffreda. direttore di Coldiretti Campania e Napoli.

“Siamo convinti – spiegano i vertici della Coldiretti regionale – che questo riconoscimento premi il legame profondo tra patrimonio culturale e paesaggio, che può divenire vetrina delle eccellenze partenopee e regionali. Siamo pronti a mettere in atto ogni azione che possa cogliere tutte le opportunità legate al raggiungimento del prestigioso obiettivo. Nelle isole del golfo di Napoli, così come sulla costiera, il legame tra uomo e natura ha dato vita ad una sintesi unica al mondo, esaltata dalla letteratura, dal cinema, dall’arte. Anche gli agricoltori “eroici” e i pescatori sono custodi della bellezza e della cultura italiana. Questo appuntamento valga come spinta verso un rinnovato impegno a favore della sostenibilità e delle scelte green, oltre ad essere un grande dono per la rinascita dopo la lunga crisi generata dal covid.”

“Le buone notizie arrivano anche nei periodi più bui e la proclamazione di Procida a capitale italiana della cultura 2022 lo è senza ombra di dubbio. Questo importante riconoscimento sarà motivo di sviluppo per l’intera Regione e accrescimento del senso di comunità di tutti i campani, isolani e non: è fondamentale utilizzare al meglio la preziosa opportunità che abbiamo davanti”. Così Margherita Del Sesto e Marianna Iorio, deputate campane del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura. “In una fase difficile come questa, fare rete attraverso la cultura è un bisogno e un’ancora di salvezza: il motto ‘La cultura non isola’ scelto da Procida è perfetto per trasmettere il potere della cultura di unire e far crescere insieme. Siamo felici di poter mandare questo bel messaggio a tutto il Paese”, concludono Del Sesto e Iorio.

“Complimenti a Procida e alla sua comunità per avere ottenuto il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022. Per tutti noi e per il Paese è una grande gioia. Per la Campania simboleggia la ripresa, occasione di sviluppo economico, posti di lavoro e Pil che cresceranno, motivo per il quale in commissione Cultura della Regione Campania la Lega ha sostenuto la candidatura della nostra bellissima isola. Lavoriamo oggi per costruire insieme un futuro migliore domani”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.

“La proclamazione di Procida a Capitale della Cultura 2022 è una notizia straordinaria in un momento buio, che ci riempie di orgoglio. Ora tutti insieme al lavoro perché possa diventare un’occasione di rilancio non solo per Procida ma per la Campania intera. È un’opportunità che non possiamo sprecare”. Così in un tweet la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino.