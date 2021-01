Cultura finanziaria: qual è la situazione in Italia?

L’educazione finanziaria costituisce senza dubbio un aspetto del sapere ogni giorno più decisivo nella formazione personale.

Tuttavia, una recente analisi realizzata dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) mostra come la situazione nel nostro paese al momento non sia confortante: secondo gli ultimi dati raccolti, infatti, oltre il 20% degli studenti italiani non ha praticamente alcun tipo di cultura finanziaria.

Questo vuol dire che più di uno studente su cinque non solo sarà incapace di investire in maniera consapevole, ma, con ogni probabilità avrà addirittura difficoltà a gestire le proprie risorse in maniera ottimale.

Si tratta di una prospettiva allarmante ma non assoluta, su cui è possibile intervenire apportando interventi correttivi attraverso tante e diverse risorse: al giorno d’oggi, infatti, esistono tanti strumenti efficaci per formarsi nei più diversi campi del sapere, finanza compresa.

Come migliorare la propria cultura finanziaria

Migliorare la cultura finanziaria complessiva del paese è senza dubbio un obiettivo da perseguire per beneficiare di conseguenze positive sul lungo periodo, dato che, come in ogni ambito, la crescita passa anche dalla conoscenza.

Come anticipato, attualmente è possibile sfruttare numerosi strumenti per intervenire sulla propria alfabetizzazione finanziaria, alcuni dei quali particolarmente apprezzati in quanto gratuitamente accessibili e alla portata di tutti.

A questo proposito, una risorsa che oggi può essere sfruttata facilmente è rappresentata dai portali dedicati come finanzafacile.net, che offre guide, consigli e suggerimenti sul mondo dell’economie e della finanza. Uno strumento pensato per aiutare gli utenti ad acquisire tutte le informazioni relative a questo settore in modo pratico e veloce.

Il sito permette di approfondire in modo chiaro e dettagliato i meccanismi fondamentali che regolano il mondo della finanza: questo vuol dire avvicinarsi al mondo delle Borse, dei mercati, delle azioni e delle obbligazioni.

Ma non solo, visto che su finanzafacile.net si trovano anche tante informazioni pratiche, legate ad operazioni tipiche della vita quotidiana: si va, infatti, da articoli dedicati ai finanziamenti ad approfondimenti sui principali servizi bancari.

E, ancora, è possibile trovare analisi sulle diverse assicurazioni disponibili sul mercato così come una serie di consigli utili per chiunque voglia iniziare ad investire. Insomma, su finanzafacile.net tutti possono iniziare a formare la propria cultura finanziaria, sia grazie a nozioni teoriche che grazie a consigli concreti e mirati.

5 livelli di cultura economica

Come detto, più di uno studente italiano su cinque ha gravissime lacune in termini di cultura finanziaria.

Per catalogare il livello di preparazione dei suoi intervistati, l’OCSE ha pensato di ricorrere a cinque diverse categorie. La maggiore conoscenza finanziaria è rappresentata dal livello 5, da cui si scende fino ad arrivare al livello 1: quello in cui sono rientrati gli studenti sprovvisti di una preparazione anche soltanto sufficiente.

Come anticipato in precedenza, non sorprende che questo dato si incastri con un altro particolarmente preoccupante, quello relativo alla capacità dei giovani italiani di parlare di denaro.

Ebbene, se nel resto delle nazioni prese in esame dall’OCSE circa la metà degli intervistati giovani ha dimostrato di essere in grado di parlare di denaro e di economie (anche private), in Italia il quadro cambia: nel nostro paese, soltanto il 36,1% degli studenti ha dimostrato di essere a suo agio con questo tipo di argomenti.

Infine, è importante tenere conto del fatto che soltanto quattro studenti su dieci hanno ammesso di essere abituati a rivolgere domande relative alla cultura finanziaria ai propri insegnanti.

Una tendenza, quindi, che nei prossimi anni potrà essere invertita attraverso l’impegno su più fronti di numerose realtà ed esperti del settore.