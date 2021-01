Caserta. Forum Provinciale Giovani: si va alle elezioni

Si è svolta stamane, presso la Sala Giunta della Provincia di Caserta, la prima riunione del Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Caserta alla presenza del presidente Giorgio Magliocca, della consigliera delegata Olga Diana, dei rappresentanti dei Forum Giovani, Francesco Zappoli e Federica Sasso (Alife), Lucio Solari (Capua), Giuseppe Piombino e Roberto Cappiello (Castel Morrone), Annabella Ciadiello e Mariesol Paciella (Piedimonte Matese), Giovanni Perreca (Recale), Alessandro Diana e Giuseppe Zaccariello (Villa Literno).

Nel frattempo si stanno aggregando i rappresentanti dei Forum dei Giovani di altri comuni.

Il Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Caserta è un organismo permanente di partecipazione istituito dall’Ente con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 9 Ottobre scorso, che intende favorire l’avvicinamento dei giovani alle Istituzioni e delle Istituzioni ai giovani.

Consente infatti ai giovani del territorio provinciale di partecipare attivamente, portando la propria voce nei luoghi istituzionali, proponendo progetti e iniziative al fine di rappresentare le problematiche giovanili e poter concretizzare opportuni interventi sostenuti dalle Istituzioni.

“Il Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Caserta – ha dichiarato il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – rappresenta la voce diretta dei giovani presso le Istituzioni. In tal modo i giovani di Terra di Lavoro ben possono esprimere e rappresentare le loro problematiche. Oggi inizia un nuovo percorso anche per l’Ente – ha aggiunto – un percorso a cui parteciperanno attivamente via via rappresentanti del mondo giovanile del territorio. Da questo primo passo seguiranno certamente nuove iniziative che contribuiranno – ha concluso Magliocca – a sensibilizzare e ad avvicinare i giovani alle Istituzioni e all’Ente, per affrontare insieme le loro problematiche reali, i loro desideri e i loro progetti futuri”.

“Intendiamo avvicinare i giovani del territorio all’Ente, alle Istituzioni – ha commentato la consigliera provinciale, Olga Diana. Con questo Forum – continua – ci proponiamo di realizzare uno strumento di sinergia per affrontare insieme quelli che sono le problematiche giovanili delle varie realtà territoriali e offrire soprattutto alle nuove generazioni spazi e strumenti per esprimere il loro interesse per la res publica, che è poi una delle finalità dell’agire politico. In questo modo – ha concluso la consigliera Diana – si potrà offrire alla politica giovanile della provincia di Caserta un nuovo spazio per poter finalmente esprimere le proprie istanze.

“Il coordinamento provinciale – hanno sottolineato i rappresentanti dei Forum giovanili presenti – avrà l’ambizione di essere il punto di riferimento e un ponte tra le varie realtà territoriali della provincia di Caserta e dei suoi giovani. Il processo di formazione dell’assemblea e del suo coordinamento sono il punto di partenza e non d’arrivo della creazione di una rete più ampia e partecipata possibile di tutti i Forum della provincia di Caserta e di chi ne volesse istituire uno”.

I primi due appuntamenti del cronoprogramma di questo primo incontro sono il lancio di un bando per la creazione del logo del Forum provinciale e le conseguenti elezioni degli organi sociali che si terranno ad inizio Marzo.