Aversa. Storie da Covid, ‘nefrologo assente, niente piano terapeutico per una 78enne’

Torniamo a raccontarvi le storie da covid corredate da problemi nella gestione sanitaria locale.

Questo è il messaggio arrivato in redazione:

“Una paziente diabetica di 78 anni, recentemente guarita dal covid, era ricoverata nel reparto dell’ospedale di Maddaloni; lo stesso reparto ha prescritto il farmaco “Binocrit” per insufficienza renale, già diagnosticata in precedenza e aggravatasi durante il ricovero Covid. Per avere la prescrizione di tale farmaco occorre il piano terapeutico, non rilasciato durante la dimissione. Stamane la donna si è recata all’ASL di Aversa per prenotare la visita da un nefrologo ma le è stato riferito che il medico era assente e dunque non è stata assistita da nessun medico. Inoltre le è stato detto di ritentare a fine Gennaio nella speranza che la dottoressa in questione rientri, in quanto il sostituto non è abilitato a prescrivere tali farmaci”.