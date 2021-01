5 maschere per mantenere la pelle del viso in salute

Le maschere fatte in casa sono delle ottime alleate per la pelle del viso. Con pochi e semplici ingredienti, facili da reperire, è possibile ottenere risultati soddisfacenti in caso di pelle grassa, o al contrario troppo secca, e contro fastidiosi inestetismi come brufoli e punti neri sul viso. Con gli ingredienti giusti, come frutta fresca di stagione o alimenti nutrienti come il latte e lo yogurt, si potranno realizzare così maschere idratanti, lenitive e antirughe. Vediamo di seguito 5 ricette per preparare ottime maschere viso.

Maschera viso purificante

In caso di pelle grassa e impura, la maschera viso ideale è quella purificante. Hanno particolare successo le maschere nere, che possono tranquillamente essere realizzate anche in casa. L’ingrediente principale di queste maschere è il carbone vegetale: è questo ingrediente, infatti, a donare al trattamento questo particolare colore. Il carbone, grazie alla sua azione purificante, è perfetto per combattere le impurità e può essere facilmente acquistato in erboristeria.

Per realizzare la maschera viso purificante basteranno pochi semplici ingredienti:

3 pasticche di carbone vegetale

3 cucchiai di latte

3 fogli di colla di pesce

Innanzitutto occorre mettere in ammollo i fogli di colla di pesce, dopodiché procedere pestando le pasticche di carbone fino a ridurlo in polvere. Portare poi ad ebollizione il latte e aggiungere carbone e colla di pesce. Mescolare bene il tutto e lasciare raffreddare. Una volta raffreddato il composto, applicare la maschera sul viso e lasciare in posa per 30 minuti. Rimuoverla come se fosse una pellicola e risciacquare il viso con acqua tiepida.

Maschera viso per pelle secca

In caso di pelle secca che tira, invece, è possibile ricorrere a una maschera a base di banana, yogurt e olio di oliva. Questi comunissimi ingredienti, infatti, sono perfetti per idratare la pelle del viso e donarle elasticità e tonicità.

Gli ingredienti di cui avrete bisogno sono:

mezza banana

2 cucchiai di yogurt

1 cucchiaino di olio di oliva

Tagliare a fettine la banana e poi schiacciarla con una forchetta fino a donarle la consistenza di una purea. Aggiungere alla banana i cucchiai di yogurt e di olio di oliva. Una volta unito il tutto, procedere con l’applicazione della maschera sul viso e lasciare in posa per circa 15/20 minuti. infine risciacquare con acqua tiepida. Un consiglio utile è quello di non esagerare con l’olio, per non rendere la maschera troppo unta.

Maschera viso per pori dilatati

I pori dilatati compaiono principalmente nella zona T (fronte, naso e mento), ma può capitare che si presentino anche in altre parti del viso. Per contrastare questo fastidioso inestetismo della pelle è possibile ricorrere a una maschera a base di miele, facile e veloce da preparare. Il miele è un alimento dalle molteplici proprietà benefiche per la pelle: è infatti antibatterico, nutriente e antiossidante e, inoltre, ha un’azione esfoliante sulla pelle e favorisce la produzione di collagene.

Per preparare una maschera viso per i pori dilatati servono:

2 cucchiai di miele

1 albume

Succo di limone q.b.

Mescolare insieme il miele, l’albume e il succo di limone, dopodiché applicare sul viso il composto ottenuto e lasciare in posa per circa 30 minuti. infine risciacquare con acqua tiepida. La maschera viso per i pori dilatati a base di miele può essere ripetuta ogni due settimane.

Maschera viso nutriente

Per avere una pelle del viso sempre bella e in salute, il segreto è mantenerla sempre ben idratata e nutrita a fondo. Così facendo, il viso sembrerà sempre tonico e compatto e sicuramente più protetto dagli agenti atmosferici. Per nutrire la pelle del viso è possibile ricorrere a una maschera viso all’uovo.

Ecco gli ingredienti di cui avrete bisogno per realizzare una maschera viso nutriente:

1 tuorlo d’uovo

Olio di mandorle

Qualche goccia di succo di limone

Per cominciare, è necessario separare l’albume dal tuorlo e sbattere energicamente quest’ultimo con l’aiuto di una forchetta. Dopodiché aggiungere l’olio di mandorle e il succo di limone. Mescolare il tutto fino ad ottenere un composto dalla consistenza non troppo liquida né troppo appiccicosa. Applicare la maschera sul viso e lasciare in posa per circa 15/20 minuti, infine risciacquare con acqua tiepida.

Maschera viso antirughe

La maschera viso antirughe è perfetta per donare alla pelle un aspetto subito più giovane e luminoso. In poche mosse e con i giusti ingredienti, infatti, è possibile far sparire quelle piccole e fastidiose rughette di espressione e distendere la pelle del viso. L’ingrediente principale di questa maschera è la carota, ricca di vitamine e minerali. Il succo di carota, oltre che all’organismo, fa bene anche alla pelle, donandole idratazione, tonificazione e proteggendola dai raggi solari.

Gli ingredienti necessari per realizzare questa maschera sono:

2 o 3 carote grandi

4 cucchiai colmi di miele

Iniziare mettendo a cuocere le carote, meglio se bollite in acqua o cotte al vapore. Una volta pronte, lasciarle intiepidire e poi schiacciarle fino a ottenere una purea con l’aiuto di una forchetta. Unire i cucchiai di miele e mescolare il composto fino a quando non raggiungerà una consistenza omogenea. Applicare la maschera sul viso e lasciare in posa per almeno 10 minuti. infine, risciacquare con abbondante acqua fredda. L’applicazione della maschera viso antirughe alla carota può essere ripetuta 2 volte alla settimana.