Volley. Normanna Aversa Academy inarrestabile, battuta Palmi

Gara fantastica della Normanna Aversa Academy che sbanca il ‘PalaValentia’ battendo 3-1 la Pallavolo Franco Tigano Palmi. Nove punti nelle ultime tre gare con tre prestazioni fantastiche della squadra guidata da coach Giacomo Tomasello. E adesso senza sosta, per la quarta vittoria di fila. Arriva il derby con Ottaviano: si gioca domenica prossima a San Giorgio a Cremano.

PRIMO SET. Dopo il primo punto di Palmi subito break di Aversa (1-3) chiuso dal monster block di Cester. L’ace di Porcello riporta i calabresi avanti (5-4). Tre punti di fila dell’Academy e il tabellone dice 5-7. Sull’errore di Alfieri (col tocco di seconda che si ferma sul nastro) e si torna in parità a 9. Sulla pipe vincente di Sacripanti Aversa torna avanti di 2 (12-14). Si mette anche la fortuna ad aiutare i calabresi: servizio di Laganà che si ferma sul nastro e cade debolmente nella metà campo della Normanna ed è 15-14. Coach Tomasello chiama time-out. Cester poi regala un punto (fallo di formazione, con un piede fuori dal campo) e poi attacca out e la Franco Tigano si porta sul 18-15. L’ace di Boscaini aumenta il gap (22-18). Esce Sacripanti, dentro Mille. Sul 23-18 ultimo ‘tempo’ di Tomasello. Al rientro in campo Laganà in parallela regala 6 set point a Palmi. Si gira campo 25-20.

SECONDO SET. Subito ace di Sacripanti (0-1) in zona di conflitto tra ‘6’ e ‘1’. Grande equilibrio nella prima parte del parziale. Fino al murone di Fortes per il 6-9 che costringe coach Polimeni a chiedere 30 secondi di stop del gioco per il suo primo time-out del match. Il decimo punto di Aversa porta la firma di Sacripanti (che sfrutta le mani del muro di Boscaini) per il +3. L’Academy sull’8-12 regala due punti e rivede i fantasmi del primo set. Ace di Remo e Palmi torna -1 (13-14). Questa volta però i normanni mostrano gli artigli, alzano il muro e sbagliano di meno. E il tabellone li premia: 13-17. Sulla pipe di Darmois che chiude un’azione lunghissima Aversa allunga (14-19). Quando Laganà spara out Polimeni chiama ‘tempo’ mentre la sua squadra deve recuperare 6 lunghezze agli avversari (15-21). Break di 3 punti di Palmi e time-out di Tomasello. Darmois si carica la squadra sulle spalle: diagonale che trova l’incrocio delle linee ed è 19-23. Boscaini a rete porta la sfida sul 21-24. Chiude Sacripanti piegano le mani alla ‘difesa’ calabrese.

TERZO SET. Nei primi 10 punti del terzo parziale Aversa riesce ad averne 2 in più degli avversari (4-6). Sul tocco a muro di Palmi (confermato dal videocheck) la Normanna doppia gli avversari (4-8). Porcello a muro su Sacripanti riduce lo scarto di punteggio (9-11). Cester a rete e proprio Sacripanti con un servizio vincente rimandano indietro i calabresi (9-14). Bonina poi si concede un muro che ricorderanno a Palmi per il +6 (9-15). Coach Polimeni prova il doppio cambio ma Sacripanti ha il braccio caldissimo e trova in pipe una diagonale da applausi che permette all’Academy di allungare ancora. Ace di Bonina e 10-18: l’allenatore della Franco Tigano ferma il gioco. Cester è micidiale: 11-20 in diagonale e set che sembra ormai andato. Pochi giri di lancette e si cambia campo 16-25. Chiude Darmois con Aversa avanti 2-1.

QUARTO SET. Subito punto a punto, si capisce che la posta in palio è molto alta. Alfieri a muro si prende gli applausi di tutti i compagni di squadra e fa partire il +2 (6-8). Fortes non vuole essere da meno: monster block anche per lui e 7-9. A quota 10 Aversa ha 3 punti di vantaggio: time-out di Polimeni. Al rientro in campo due punti di fila di Palmi ma l’Academy prova a tenere sempre a distanza di sicurezza gli avversari (10-12) fino al muro di Porcello che ristabilisce la parità. Tomasello richiama in panchina i suoi. Si torna in campo e nuovo muro di Porcello: la Franco Tigano addirittura passa avanti (13-12). Bonina però ha fretta di chiudere la partita: alza la barriera sull’attacco calabrese, due muri di fila ed è 13-14. Si arriva al momento decisivo del parziale con nessuna delle 2 squadre in campo al palazzetto di Vibo Valentia che riesce a prendere il largo (19-19). Palmi va 21-19 ma poi spreca 3 occasioni e Aversa torna avanti (21-22). Cester e Bonina a muro regalano il +3 (21-24) e lascia sognare i tifosi normanni con ben 3 match point. Pasticcio a rete, chiamata la ‘doppia’ e si chiude 21-25. La Normanna può far partire i festeggiamenti!

PALLAVOLO FRANCO TIGANO PALMI: Amato (L2) ne, Porcello 10, Morelli ne, Zappoli 3, Limberger, Garofalo 5, Concolino ne, Parisi, Di Carlo (L1), Boscaini 16, Laganà 18, Carbone 1, Remo 6. All. Polimeni

NORMANNA AVERSA ACADEMY: Alfieri 4, Simonelli ne, Calitri (L1), Di Meo (L2) ne, Bongiorno, Darmois 10, Fortes 8, Sacripanti 23, Diana ne, Mille, Ricco, Cester 17, Bonina 13, Conte. All. Tomasello

ARBITRI: Giorgia Spinnicchia e Fabio Scarfò