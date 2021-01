Aversa. Lezioni in presenza, Dello Iacono: “Vaccini immediati anche per gli insegnanti”

«Il ritorno in classe da lunedì 11 gennaio dei bimbi dell’asilo e di quelli della prima e seconda elementare è un primo importante passo verso il recupero della normalità da parte dei nostri figli, ma non basta. La ripresa delle lezioni in presenza per tutti gli scolari e gli studenti è un diritto che non può più essere negato alle giovani generazioni. E’ necessario mettere in campo tutte le iniziative per fare in modo di garantire la didattica in presenza anche agli alunni delle medie e agli studenti delle superiori, ancorché a quelli di terza, quarta e quinta elementare». A farsi promotrice dell’iniziativa è la consigliera comunale di Italia Viva Aversa, Imma Dello Iacono.

«E’ per questo indispensabile destinare una quota di vaccini agli insegnanti che al pari di medici e operatori sanitari svolgono una funzione importantissima per la comunità e rappresentano una categoria a rischio. Non è più pensabile che i nostri ragazzi proseguano il loro percorso di formazione ‘da remoto’. Chiederò al direttore dell’Asl Ferdinando Russo e alla responsabile del distretto di Aversa Antonietta Scalera di promuovere una campagna vaccinale per il personale docente della nostra città per cercare di blindare la ripresa in presenza».