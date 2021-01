Scuola, attivato il ‘Servizio Palette’ all’esterno degli istituti di Casapulla

Con la riapertura delle scuole, ripartono anche importanti servizi a favore degli alunni e del personale. Da lunedì 18 gennaio a Casapulla sarà attivato il cosiddetto ‘Servizio Palette’. Si tratta di una attività fortemente, voluta dal sindaco Renzo Lillo e da tutta la sua maggioranza.

Sull’argomento interviene l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Dina Melchiorre, che ha curato in prima persona l’iter per l’attivazione del servizio.

«Dopo mesi di difficoltà per tutti – afferma l’assessore Melchiorre – finalmente iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, con la riapertura delle scuole. Da lunedì prossimo sarà riattivato il cosiddetto ‘Servizio Palette’. In sinergia con gli agenti della polizia municipale del nostro comando, alcuni addetti saranno presenti all’esterno degli istituti scolastici di Casapulla, sia all’orario di ingresso che di uscita degli studenti, per regolare la viabilità, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale in prossimità dei plessi».