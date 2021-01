(VIDEO) Sfrutta gli insegnanti in cambio di punteggio: succede nel Casertano

Luca Abete ha ritrovato una sua vecchia conoscenza a Pastorano (Caserta), che questa volta finge di offrire un lavoro, ma in realtà si fa pagare per assegnare il punteggio per le graduatorie scolastiche agli insegnanti.

Raggiunto dall’inviato del tg satirico, il furbetto reagisce in malo modo. “In questa scuola paritaria gli insegnanti lavorano gratis in cambio di punteggio utile a scalare le graduatorie (e si pagano da soli stipendio e contributi)! – dice l’inviato di Striscia -. A dirigerla c’è una nostra vecchia conoscenza: l’uomo che definimmo spara-diplomi (che garantiva a chi non studiava… ma pagava!) e che oggi abbiamo dovuto ribattezzare spara-punteggi! E guardate i rischi che abbiamo corso quando siamo andati a far

presente quanto sia meschino questo sfruttamento lavorativo!”.