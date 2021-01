Tranvia Aversa – Teverola – SMCV, ok da Regione per progetto

La giunta regionale della Campania ha inserito il progetto della “linea tranviaria Aversa – Teverola – Santa Maria Capua Vetere – Capua” tra le “istanze per l’accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ed Impianti fissi” a valere sul Fondo per il rilancio degli investimenti, di cui all’articolo 2, comma 95 e legge n. 145/2018, per la parte nella disponibilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’investimento richiesto per il nuovo collegamento, compreso il materiale rotabile, ammonta a 209 milioni e trecentomila euro. Un risultato importante sul quale i Sindaci e il Presidente dell’Ente Autonomo Volturno (Umberto De Gregorio) lavoravano da tempo.

Il progetto di “Linea Tranviaria Aversa – Teverola – Santa Maria Capua Vetere – Capua era stato illustrato ed approvato nei suoi aspetti tecnici, in una riunione presso la sede EAV, convocata dal Presidente Umberto De Gregorio tra i Sindaci, il Presidente stesso, il direttore operativo centrale EAV (ing. Pasquale Sposito), il Responsabile della progettazione (ing. Francesco Fusco) e il Responsabile dell’integrazione Prestazioni Specialistiche (ing. Tommaso Esposito).

Il progetto prevede il collegamento tra l’attuale stazione Metropolitana di Aversa Centro (EAV) con la Stazione di Santa Maria Capua Vetere (EAV) fino ad attestarsi nel centro di Capua.

Il tracciato scelto, a valle delle analisi trasportistiche svolte, viene di seguito sinteticamente descritto: 1) Comune di Aversa: origine ad Aversa, sulla SS 7 bis all’altezza dell’intersezione con via Armando Diaz e sviluppo lungo lo sviluppo della SS 7 bis, su Viale della Libertà e Via Filippo Saporito; 2) Comune di Teverola: prosieguo da via Filippo Saporito lungo via Roma, in corrispondenza dell’intersezione con Via Torricelli, il tracciato si sposta al margine della viabilità in corrispondenza della sede della incompiuta tratta Metrocampania NordEst Santa Maria Capua Vetere – Teverola ASI; 3) Comune di Santa Maria Capua Vetere: dopo l’attraversamento della linea RFI – Napoli – Roma via Cancello, il tracciato abbandona la SP 21 per posizionarsi in affiancamento alla linea ferroviaria suddetta ai piedi del viadotto esistente per circa 700 metri, successivamente si discosta per attestarsi nell’incompiuta Stazione di Santa Maria Capua Vetere, della linea Metrocampania NordEst. Il tracciato verso Capua riprende dalla suddetta stazione sfruttando la sede già realizzata della linea Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte Matese per poi spostarsi su per un ulteriore tratto urbano prima di Via Sant’Agostino per poi immettersi sulla SS 7 Via del Lavoro; 4) Comune di Capua: proseguendo lungo la SS 7 Via Santa Maria Capua Vetere si svoltera’ su via Napoli in cui sarà realizzato il capolinea della linea tranviaria.

I tempi previsti per la realizzazione sono circa 5 anni, con apertura all’esercizio prevista per gennaio 2026.

Il cronoprogramma per la realizzazione dell’opera in parola prevede: – affidamento e redazione progetto definitivo: entro fine 2021, con verifica della progettazione prevista entro febbraio 2022; – affidamento e redazione progetto esecutivo: entro fine ottobre 2022, con verifica della progettazione prevista entro fine 2023; -termine esecuzione lavori: entro fine 2025.

Tale intervento comprende, altresì, la fornitura di n.11 veicoli e la realizzazione di una Officina/deposito in corrispondenza della Fermata “Teverola ASI”.

Sindaci e Presidente EAV si sono impegnati per una convocazione a breve di una conferenza dei servizi preliminare per l’acquisizione dei pareri degli Enti interessati (Comuni, Regione, ASL, ecc) da tenere presente ai fini dell’affidamento del progetto definitivo, cui seguirà la conferenza dei servizi definitiva e le conseguenziali procedure di ratifica delle determinazioni propedeutiche all’avvio dei lavori.

“Nei mesi scorsi come amministrazione comunale abbiamo più volte incontrato i tecnici dell’Eav per la realizzazione di una tranvia che colleghi Aversa – Teverola – Santa Maria Capua Vetere e Capua, oggi apprendiamo che la giunta della Regione Campania ha inserito il progetto tra le istanze che potrebbero usufruire dei fondi destinati al trasporto rapido di massa a valere sul fondo per il rilancio degli investimenti per la parte nelle disponibilità del Ministero dei Trasporti”. Lo annuncia il consigliere comunale de La Politica che Serve, Domenico Menale.

“E’ un’opera importantissima per tutto il territorio, il cui valore supera i 200 milioni di euro di investimento. Ringraziamo l’Eav per il progetto e per la centralità data alla nostra città. Speriamo di poter festeggiare presto lo stanziamento”.

“Da anni i residenti dei comuni di Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Capua attendono il prolungamento della linea metropolitana leggera bloccata nel 2010, poi finita nel dimenticatoio per oltre un decennio; ancora oggi sul territorio sono visibili i cantieri abbandonati” – spiega in una nota Giuseppe Buompane, parlamentare del MoVimento 5 Stelle membro della commissione Bilancio della Camera.

«Emblematica la fermata/stazione di Santa Maria Capua Vetere, ormai sommersa dalla vegetazione e dai rifiuti abbandonati. Da una nota dell’Enav si apprende che la giunta regionale della Campania, ha inserito il progetto della linea tranviaria per collegare i poli urbani, tra le istanze che potrebbero ricevere i fondi dal Ministero dei Trasporti per la realizzazione. Un primo passo importante per un’opera da 210 milioni di euro che entro fine anno potrebbe vedere completato il progetto, con fine lavori prevista per il 2025. È un’opportunità per tutto il territorio, noi come sempre vigileremo sull’iter della progettazione».