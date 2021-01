“Il 19 gennaio Acquacampania effettuerà dei lavori che causeranno interruzione della rete idrica in varie zone della città e pertanto le seguenti scuole resteranno chiuse: De Curtis via d’Acquisto, Cimarosa via Giotto, via Rossa e via Riverso, Pascoli via Ovidio e Linguiti via Ovidio e via De Chiara. Preciso che questi lavori non dipendono dalla programmazione di competenza dell’amministrazione comunale”. Lo comunica il sindaco Golia.