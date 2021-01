Poliziotti sventano esplosione bombola: paura tra Aversa e Casaluce

Solo spavento e paura. Alle 20.30, in un appartamento sito in via IV traversa, tra Aversa e Casaluce, una bombola di gas di una stufa prendeva fuoco.

Il proprietario dell’appartamento immediatamente, con varie manovre, riusciva a portare fuori e in sicurezza la bombola stessa mentre i familiari allertavano l’intero vicinato chiamando anche i soccorsi.

Come hanno riferito i presenti, la persona in questione è un poliziotto in servizio al commissariato di Aversa.

Sul posto giungeva una pattuglia dello stesso commissariato, guidato dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo Gallozzi: gli agenti mettevano in sicurezza la strada, allontanando i curiosi e calando i familiari del poliziotto sulla pubblica via.

Poco dopo che il poliziotto aveva terminato la fase di spegnimento e la messa in sicurezza della bombola ponendola lontano dalle abitazioni, giungeva anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa che a loro volta adoperavano tutte le manovre per completare la messa in sicurezza della bombola.