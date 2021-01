‘Lucrava’ su malati di tumore a Napoli, medico del Pascale ai domiciliari

Nella mattinata odierna, il NAS Carabinieri di Napoli ed il Commissariato di P.S. di Napoli-Arenella hanno eseguito un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di Raffaele Tortoriello, noto dirigente medico dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli.

Il provvedimento è stato emesso in seguito all’aggravamento del quadro probatorio a carico del sanitario, che in più occasioni avrebbe posto in essere reiterate condotte finalizzate all’inquinamento delle prove raccolte a suo carico per episodi di concussione e malasanità.

Il dirigente medico, all’atto della sottoposizione agli arresti domiciliari, si trovava assoggettato alla misura cautelare interdittiva della professione medica, proprio in relazione ad alcuni episodi di concussione in danno di pazienti affette da neoplasie al seno, alle quali, avendo prospettato l’urgenza di un intervento chirurgico, le induceva a sottoporsi ad operazioni a pagamento in altra struttura sanitaria.