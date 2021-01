IoApro1501, Manno: “Sono al fianco di tutti i commercianti”

“Sono al fianco di tutti i commercianti che il 15 gennaio aderiranno all’iniziativa #IoApro1501. Lo Stato, in questo inizio di 2021 partito con grandi incertezze, deve farsi garante di un condono fiscale per l’anno appena passato e una rottamazione delle cartelle esattoriali con piani di rientro dilazionati per tutte le piccole e medie imprese”. Lo dichiara Ivano Manno, portavoce Movimento Nazionale Sud Italia.

“Chi è titolare di un’impresa di ristorazione non deve essere additato come untore e il suo locale non deve essere considerato un luogo di contagio. Adeguandosi a tutte le disposizioni indicate dalle autorità, oltre a rispettare le regole, ogni titolare di attività rende il suo locale sicuro e accessibile agli avventori. Ogni teoria secondo cui a tavola si diffonda il contagio è assurda. Invito i miei concittadini, seguendo le misure di distanziamento sociale, a regalarsi una tranquilla serata in uno dei tanti locali della mia città”.