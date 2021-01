Aversa. Lavori Mof, Cesaro replica ad Assodiritti: “Assessore De Michele sempre presente e disponibile”

“In merito all’esposto presentato da Assodiritti sulla questione del MOF – Mercato ortofrutticolo per onore della verità mi preme smentire, in qualità di consigliere e membro della commissione A.A.G.G., le dichiarazioni imputate all’assessore Mario De Michele. Ho partecipato sempre a tutte le riunioni della commissione affari generali e le uniche dichiarazioni, rilasciate in merito al MOF dall’assessore Mario De Michele hanno sempre e solo riguardato lo stato di avanzamento dei lavori e l’attività diretta alla riscossione dei canoni vantati dal Comune di Aversa. Nulla mai è stato dichiarato circa l’inesigibilita degli stessi. È giusto rimarcare questo aspetto, soprattutto in considerazione della costante presenza e disponibilità dell’assessore De Michele che non ha mai lasciato inevase le domande ricevute, e dalla maggioranza e dall’opposizione”. Così il consigliere comunale di maggioranza Paolo Cesaro l’esposto presentato in data 28/12/2020 dall’associazione Assodiritti.