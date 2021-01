Scuola, eliminata soglia idoneità concorso DSGA: la soddisfazione del coordinamento Ideonei

La Legge di Bilancio 2021 non poteva non riservare attenzione al mondo della scuola. Tra le novità della manovra, vanno segnalate senz’altro le disposizioni in materia di dimensionamento scolastico, nonché l’abbattimento della soglia di idoneità del Concorso per Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi delle istituzioni scolastiche, bandito nel 2018.

“E’ una vittoria che ripaga i nostri immensi sacrifici- dichiara il neo coordinamento Idonei- a piena attuazione del concetto di merito. Già dallo scorso ottobre – continuano i neo idonei Dsga- abbiamo cercato di sensibilizzare le forze politiche parlamentari circa le nostre istanze: abbiamo superato tutte le prove di una complessa procedura concorsuale…eppure, ingiustamente ci siamo visti relegati allo status di ‘fantasmi’, al pari dei bocciati. Eravamo, infatti, rimasti esclusi sia dall’ampliamento della soglia al 30% (D.L. 16/2019), sia dal successivo ampliamento al 50% (fissata da un emendamento al D.L. 104/2020 “decreto Agosto”). Con il varo della Legge di Bilancio per il 2021, ai restanti “idonei non vincitori” (190 in tutta Italia) è stato garantito l’inserimento nelle graduatorie regionali di merito. La Pubblica Amministrazione potrà, a fronte delle ingenti carenze di organico non interamente colmate dallo svolgimento del concorso, avvalersi di figure professionalmente qualificate nella conduzione delle istituzioni scolastiche – ribadisce il Coordinamento Idonei, che da pochi giorni ha aperto anche una pagina Facebook, al fine di proseguire -in spirito propositivo ed unitario- le proprie iniziative. L’iniziativa parlamentare si è concretizzata grazie ad un’indomita leonessa: l’on. Virginia Villani (M5S). Per mesi, ha seguito con pazienza ed impegno tutta la nostra vicenda…e dopo giorni (e notti) di lavoro, la sua determinazione ci ha consentito di raggiungere questo agognato traguardo. Pari pazienza ed enorme disponibilità ci ha donato anche l’on. Margherita Del Sesto (M5S), non facendoci mai mancare il suo sostegno fin dal primo incontro a San Felice a Cancello (Ce), a margine della visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – continua il Coordinamento. Ed ancora, una nota di ringraziamento all’on. Umberto del Basso De Caro (PD), che fin da subito – e soprattutto, con maggiore assiduità negli ultimi giorni…e spesso anche “fuori orario”- ci ha supportato (e sopportato) con enorme disponibilità. Vicinanza costante, impegno fattivo e supporto immediato alle nostre istanze ci ha offerto, altresì, l’on. Gianfranco Di Sarno (M5S). Un impegno che ha connotato tutte le forze di maggioranza: dall’on. Giuseppe Buompane, all’on. Luigi Gallo; dagli onorevoli Giorgio Lo Vecchio, Manuel Tuzi, Giovanni Russo e Pasquale Maglione, alle Senatrici Luisa Angrisani, Bianca Laura Granato e Danila De Lucia (M5S). Non minore contributo hanno offerto l’on. Camilla Sgambato, l’on. Fabio Melilli (Presidente V Commissione Bilancio Camera dei Deputati) , l’on. Ubaldo Pagano, l’on. Matteo Orfini, il Sen. Francesco Verducci (PD), il Segretario PD di Napoli, Marco Sarracino, la Senatrice Sandra Lonardo Mastella. Imprescindibile, al pari dell’iniziativa parlamentare, è stato il ruolo esercitato dal Ministro dell’Istruzione, on. Lucia Azzolina, nonché dal Vice Ministro on. Anna Ascani. Oggi ripartiamo da qui, da questo traguardo….da questa iniezione fiducia. Da qui continua il nostro percorso per contribuire, col pieno del nostro entusiasmo e delle nostre competenze, al rinnovamento della P.A.”, concludono i neo Idonei.