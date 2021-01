Cesa. Assembramenti Ufficio Postale, il sindaco scrive al Prefetto e a Poste Italiane

“Dopo le diverse segnalazioni pervenute dai cittadini e dai sopralluoghi effettuati abbiamo notato un fenomeno di assembramenti continui all’esterno dell’Ufficio postale di Cesa. Per questa ragione ho scritto al Prefetto di Caserta, alla Direzione Provinciale Poste Italiane, al Direttore Ufficio Postale Cesa, per conoscenza ai Carabinieri della Stazione di Cesa e Comando Vigili Urbani per evidenziare quanto sta avvenendo”, spiega il sindaco di Cesa Enzo Guida.

“Una situazione che si sta verificando anche in altri comuni, infatti pure altri sindaci hanno assunto, prima di me, la medesima iniziativa”, aggiunge il primo cittadino.

Quel che avviene all’esterno dell’ufficio postale è definito come una “gravissima situazione”. Gli assembramenti, chiaramente, rappresentano un grave pericolo sia per la salute pubblica, visto l’andamento epidemico del Covid 19, sia per l’ordine pubblico.

Nella missiva il sindaco chiede “l’adozione di adeguate misure organizzative tali da ridurre la pressione all’ingresso, puntando ad un aumento del personale interno per accelerare tutte le operazioni, nonché installando un distributore automatico di numeri di prenotazione all’esterno, con relativo display luminoso atto ad indicare anche a distanza il turno degli utenti. È necessario, ad avviso dello scrivente, incrementare il numero delle prenotazioni on line”.