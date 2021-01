Pari opportunità, Brignone: “Tampon tax ferma da 5 anni ma continua battaglia”

“Sono trascorsi cinque anni dalla proposta sulla tampon tax. Con Pippo Civati, in quei giorni, fummo visti come dei marziani, spesso soggetti a una satira tutt’altro che benevola. In tutto questo tempo l’opinione pubblica è diventata meno derisoria, e molto più attenta, visto che in numerosi Paesi c’è stato un intervento legislativo. Purtroppo non in Italia. In ogni Legge di Bilancio vengono reperite risorse per qualsiasi cosa, mentre sulla riduzione dell’Iva per gli assorbenti, e per i prodotti igienici femminili, vengono posti inspiegabili ostacoli”. Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, annunciando la pubblicazione di un libro sulla tampon tax.

“Si tratta – aggiunge Brignone – di una battaglia di civiltà, che continueremo a portare avanti. E, visto lo spettacolo a cui stiamo assistendo nelle ultime ore, sarebbe molto più appassionante una politica che si concentra su questioni concrete, come la tampon tax, e non che si avviti sulle crisi di governo”.