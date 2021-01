Turismo dentale: tutto quello che c’è da sapere sui dentisti in Croazia

Ogni anno sono numerosi gli italiani che decidono di varcare il confine per andare a ricevere delle cure dentali e odontoiatriche in Croazia.

Si tratta di un fenomeno non certo nuovo, avviatosi prima del 2010, ma che è diventato una prassi abituale per moltissime famiglie. Negli anni sono infatti stati rimossi tutti i dubbi e, talvolta anche i pregiudizi, degli italiani al riguardo. I dentisti croati hanno saputo guadagnarsi la stima dei pazienti italiani e non solo, grazie ad un servizio impeccabile e ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Per prima cosa, occorre precisare che sarebbe molto riduttivo affermare che la Croazia ha raggiunto questo risultato solo per i prezzi più bassi o per il diverso valore della valuta estera. Questo bellissimo Paese ha avuto il merito di investire moltissimo sulla nuova generazione dei dentisti, molti dei quali hanno anche studiato in altri Stati Europei per poi tornare in patria.

Oltre a questo, la Croazia ha poi saputo costruire attorno a loro un servizio davvero di grande eccellenza, che abbraccia tutti i campi dell’accoglienza del turista. Il servizio offerto dai dentisti in Croazia è quindi soprattutto eccezionale in quanto a qualità.

I tanti vantaggi offerti dai dentisti in Croazia

Il modello virtuoso adottato dalla sanità croata fa sì che gli italiani che si recano in questo Paese per ricevere le cure dentali possono beneficiare di una serie di benefici a trecentosessanta gradi.

Per approfondire, è possibile leggere ulteriori informazioni sui dentisti in Croazia su questo sito, dove sono illustrate nel dettaglio le cure messe a disposizione dalla clinica Dentalsan e le relative tariffe.

Affidandosi alle eccellenze del territorio croato, dunque, i pazienti possono beneficiare di una serie di considerevoli vantaggi, come ad esempio:

Cure di altissimo livello qualitativo;

qualitativo; Perfetta organizzazione delle tempistiche;

Prezzi più bassi rispetto all’Italia;

rispetto all’Italia; Impiego di materiali di primissima scelta ;

; Soggiorno in bellissimi contesti vacanzieri ;

; Accoglienza ottima nelle strutture ricettive;

Prima visita gratuita in Italia;

in Italia; Organizzazione di transfer appositi per il viaggio.

Questi sono tutti aspetti che chi sceglie un dentista in Croazia soppesa attentamente. Inoltre, c’è la possibilità offerta dai migliori specialisti croati di effettuare una prima visita in Italia, così da vedere attentamente il metodo di lavoro e conoscere un preventivo di spesa completo, per valutare fin da subito l’entità della spesa e del risparmio.

In alcuni casi è possibile comunque ottenere anche un preventivo online o leggere i prezzi delle singole operazioni per capire che questi dentisti offrono una reale opportunità di risparmio.

Caratteristiche dei dentisti in Croazia

In Croazia il risparmio offerto dai dentisti non è legato ad un servizio peggiore, anzi tutt’altro. I tempi di ricevimento e delle visite dei pazienti sono organizzati alla perfezione, in modo da ridurre al massimo le attese.

Quest’ultime quando necessarie avvengono all’interno di comodi saloni con tv (solitamente in italiano), wi-fi e altre comodità. Inoltre a far sì che i dentisti in Croazia riscuotano un grandissimo successo è poi il fatto che il risparmio ottenuto può così essere reinvestito in una vacanza, per coloro che ne approfittano per soggiornare qualche giorno in Croazia con la famiglia.

Grazie a questo Paese ricco di suggestivi panorami, di scorci sul mare da cartolina e di una cucina tipica tutta da scoprire, gli italiani che si recano dal dentista in Croazia possono vivere questa esperienza in modo molto più “spensierato”. L’idea di andare dal dentista può così unirsi a quella di fare una bellissima vacanza, creando un’atmosfera più rilassata e serena. Sicuramente gioca un ruolo molto importante anche la vicinanza della Croazia al Nord Italia, raggiungibile con poche ore di macchina.

In generale, sono però sempre di più gli italiani di tutta la penisola che decidono di intraprendere questo viaggio per ricevere queste cure in modo semplice e soddisfacente. Spesso al turismo dentale sono poi associati anche servizi di medicina estetica molto interessanti.

Per chi invece non è interessato a prolungare il proprio soggiorno è possibile prenotare uno dei servizi transfer che hanno costi piuttosto contenuti. In conclusione, è evidente che i dentisti croati sono sempre più frequentati e amati dagli italiani perché offrono un servizio ottimo sotto tutti i punti di vista, puntando in modo deciso sulla qualità e sulla soddisfazione del cliente.