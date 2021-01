Sanità in Campania, Manno: “Riperire nuove risorse per il comparto sanitario”

“Il nuovo anno non è cominciato nel migliore dei modi in Campania, soprattutto sotto il profilo sanitario. Nella dura battaglia contro il Covid19 molti operatori sanitari hanno perso la vita e altri andranno in pensione in questo 2021, i medici di base in particolare. Questi, secondo i piani del governo, dovrebbero essere la prima linea di somministrazione del vaccino a migliaia di italiani”. Lo sostiene Ivano Manno, portavoce Sud Italia del Movimento Nazionale.

“La crescente preoccupazione sale dalle aree interne dell’Irpinia, dove alcuni paesi si ritroveranno molto presto con medici di base costretti ad operare su un bacino d’utenza sparso su più comuni distanti tra di loro o, addirittura, senza medico alcuno. Bisogna fare presto – continua Manno – le aree interne della provincia di Avellino, dopo il depauperamento industriale e la continua fuga delle forze migliori, non devono essere abbandonate e, soprattutto, non devono essere abbandonati gli abitanti di quei paesi. Per questa ragione sollecitiamo il governo regionale affinché si proceda con celerità a reperire le risorse, umane e finanziarie, necessarie per assicurare i servizi essenziali e contrastare efficacemente la diffusione del virus, soprattutto tra la popolazione più anziana, effettiva custode della memoria e delle tradizioni di queste zone”.