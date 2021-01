Vaccini, Rostan: “Da Campania prova di straordinaria efficienza”

“La Campania ha offerto una prova di straordinaria efficienza nella gestione dei vaccini per il Covid-19, risultando prima in Italia per numero di somministrazioni. Sessantamila le dosi inoculate in pochi giorni. Il 90 per cento delle scorte è stato utilizzato, come ha affermato lo stesso presidente Vincenzo De Luca, e adesso la nuova sfida è quella di far arrivare entro inizio settimana nuove dosi e di reperire ulteriore personale sanitario da mettere a disposizione per ridurre le estenuanti attese e le file all’esterno delle strutture. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a uno sforzo organizzativo di assoluto rilievo e alla passione di centinaia di operatori sanitari che hanno scelto di fare la loro parte con turni di lavoro estenuanti”. Questo il commento di Michela Rostan, esponente di Italia Viva e vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.

“Straordinaria anche la risposta degli aventi diritto che essendo accorsi in massa, evidentemente, non hanno creduto alle fandonie e alla disinformazione delle scellerate campagne negazioniste sul web. L’apertura del centro vaccinale della Mostra d’Oltremare è stata una scelta vincente che ha dato la spinta propulsiva decisiva per raggiungere questo traguardo. Al netto dei disagi per l’utenza che, è inutile negare, ci sono stati. Il fatto che già si sia all’opera per gestire meglio i tempi di attesa è rassicurante. Tuttavia ritengo che la sfida dei vaccini nella nostra regione abbia segnato un primo punto di svolta a favore nostro nella lotta al virus. Di questo passo il traguardo della protezione per oltre quattro milioni di cittadini campani nel più breve tempo possibile è alla portata. Adesso serve un’altra prova di responsabilità da parte di tutti a non vanificare questo immenso lavoro continuando a seguire le norme di prevenzione sull’uso della mascherina, rispettando le distanze di sicurezza e evitando assembramenti. Insieme riusciremo a uscire dall’incubo”.