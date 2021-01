Lusciano. Caos debiti ed ex assessore Mariniello, Ciocio: “Si faccia chiarezza”

La defenestrazione dell’assessore Luciano Mariniello dalla giunta di Lusciano lascia qualche perplessità nei modi e nei tempi. Sicuramente ci sarà stato un lungo percorso di allontanamento tra le parti, che purtroppo la scarna dichiarazione del sindaco non è andata a chiarire. L’anomalia sta soprattutto nel aver lasciato all’ex assessore la delega ai tributi, togliendo allo stesso la delega al bilancio. Va detto che gli ultimi 2 consigli comunali ed invarie giunte del mese di dicembre hanno aperto da parte mia un’attenzione particolare sul bilancioriguardo ai lavori pubblici”. Così il consigliere comunale di minoranza, in quota Lusciano che Vorrei, Filippo Ciocio.

“Nel consiglio del 30 novembre la maggioranza compatta, compreso l’ex assessore Mariniello, aveva votato un documento in cui certificavano l’assenza di debiti fuori bilancio, che sono magicamente comparsi nel consiglio del 28 dicembre, nel quale il Mariniello è improvvisamente scappato dallo schermo, visto che il consiglio era in streaming. La cosa strana è che nessun consigliere della maggioranza ha preso atto di tutte le mie osservazioni, né si è creato il dubbio sulla veridicità delle carte, ma come sempre, sordi a qualsiasi discussione,hanno alzato la mano per votare a favore. In tutto questo la parte politica, come sempre, copre i disastri e gli errori dell’ufficio tecnico, senza prendere alcun provvedimento. Ora che il sindaco ha rimosso l’assessore dal suo incarico, mi aspetto che entrambi vorranno chiarire con sincerità alla popolazione cosa è stato combinatonel nostro bilancio”.