Basket. Pozzuoli sconfitta a Cassino

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bava Pozzuoli che contro Cassino non riesce mai ad entrare in partita, complice anche l’assenza per infortunio del play e capitano Savoldelli. A pesare è il primo parziale con un break di 25-9 per i padroni di casa. Ma i gialloblù si mostrano in giornata negativa nel tiro dal perimetro con un 1/24 che ha praticamente tagliato le gambe ai flegrei, mostratisi poco reattivi in fase difensiva. Buone, invece, le altre percentuali di tiro. Parte male la compagine puteolana colpita soprattutto dalla distanza dai giocatori laziali Lestini e Teghini (11-0 al 3′), costringendo coach Gentile a chiamare il primo time out della gara. Poi, è Caresta dalla distanza ad interrompere la serie negativa al tiro.

Pozzuoli mostra difficoltà contro la difesa schierata di Cassino e nonostante la zona dei gialloblù i padroni di casa non sbagliano un colpo dal perimetro (25-9 al 10′). Nel secondo quarto i flegrei cercano di rientrare in partita con Bordi che realizza il -14 al 12′ (27-13). Ma è soprattutto dalla distanza che i puteolani sbagliano tantissimo (1/17 dopo 20 minuti) con Cassino che raggiunge il +21 (38-17) con un tiro dal pitturato di Visnjic. Mentre, è Mavric a chiudere la gara a metà tempo sul 41-23. Nel terzo quarto i gialloblù non riescono a riaprire il match sbagliando ancora tanto al tiro e aprendo in difesa le proprie maglie consentendo ai laziali di piazzare un break di tempo di 18-12 (59-35 al 30′). Con la partita ormai in ghiaccio Pozzuoli prova a limitare i danni con Mavric e Mehmedoviq che nell’ultimo quarto non sbagliano dalla lunetta (78-60 al 40′). Si ritorna in campo sabato prossimo al Pala Errico contro la Meta Formia.

BCP VIRTUS CASSINO-VIRTUS BAVA POZZUOLI 78-60

BCP VIRTUS CASSINO: Gambelli 2, Fioravanti 2, Rischia 2, Lestini 31, Di Camillo, Manojolovic, Grilli 15, Rinaldi, Teghini 12, Rubinetti, Visnjic 14. All. Vettese

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Balic 9, Gaye, Mehmedoviq 10, Kushckev, Lurini 3, Mavric 22, Caresta 8, Testa ne, Birra, Bordi 6. All. Gentile

ARBITRI: Sordi di Casalmorano e Spinelli di Cantù

NOTE Tiri liberi: Cassino 9/14 – Pozzuoli 19/23. Tiri da 2: Cassino 18/35 – Pozzuoli 19/31. Tiri da 3: Cassino 11/33 – Pozzuoli 1/24. Rimbalzi: Cassino 40 (Visnjic 12) – Pozzuoli 34 (Balic, Gaye 6).