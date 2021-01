(VIDEO) Vaccino Covid, De Luca: “Una card da esibire nei luoghi pubblici”

“Daremo a tutti i nostri cittadini che si fanno la vaccinazione, dopo il richiamo, una tessera con chip da esibire nei luoghi pubblici, ristoranti e cinema, per circolare in una condizione di maggiore sicurezza avendo la certificazione che sono stati vaccinati con la prima e la seconda iniezione. Ci auguriamo che questo sia un bel incentivo a essere disponibili a farsi il vaccino”. Così il governatore De Luca nella sua diretta del venerdì.

Poi l’attacco al Governo sulla ripartizione dell’Italia in zone di rischio. “Zona gialla, zona rossa, arancione. Un giorno sì e un giorno no. Cose demenziali. Se chiedete a me oggi in che zona siamo, non ve lo so dire. Figuratevi un povero cristo di operatore commerciale, un albergatore che deve pensare. Servono scelte chiare ed applicabili, altrimenti con le mezze misure allunghiamo i tempi dell’epidemia mandiamo al manicomio un Paese intero”.